「阿伯」靈魂海產店討啤酒喝！她打開一瓶放地上…嚇壞朋友

後來在職場上歷練了一陣子，當時我大概二十五歲左右，我清楚地了解自己的感知能力隨著年齡逐漸提高。

這一階段，我在因緣俱足的情況下，能夠與神尊小聊幾句，但不是很經常。這個時期，我不用經過學習就能夠清楚地看見鬼魂，也可以與之互動、聊天，祂們不會傷害我，但常常會叫我幫祂們做事。

有一天，我跟朋友聚會，正在海產店外排隊等候，結果看到一個阿伯的靈魂。阿伯也知道我看得見他，就對我說：「喂！我想喝一罐啤酒，你能給我一瓶嗎？」我其實也不太想理會他，但他也只能跟我互動。最後，我還是進去海產店買了一罐啤酒，打開來放在地上，示意要給他。我說：「只能喝一罐喔，不要喝太多，我也只會讓你喝一罐而已。」

像這樣，朋友經常看著我突然做不明舉動，然後對著空氣說話。雖然他們並不知道我在幹嘛，但大概也司空見慣了，覺得我就是個神經病。

二十五歲的我還是個小白，什麼靈通都不會，但「敏感度」應該也算是異於常人了。我能夠清晰地知道在我的維度之間是否有鬼魂在干擾我，但我身為基督徒，又被母親訓練到凡是鬼神之事都不能吐露，所以儘管祂們干擾我，甚至已經讓我不舒服，我也只能任由祂們在我的維度裡長居久待，我趕不跑他們。

某晚我感到有點失眠，試圖想讓自己能夠好睡一點，於是生平首次在床頭旁邊播放佛經，陪伴我入睡。隨著佛經的播放，就在我閉上眼的剎那間，我看見了滿是蓮花盛開的模樣，面對這突然出現的景象，我只是讚嘆：「哇賽！太猛了吧！」心裡十分詫異，但又非常想要一探究竟，就一直看、一直看……。

接著，居然陸續出現了神尊的影像，第一個是觀音菩薩的莊嚴法相，再來是阿彌陀佛，最後畫面緩緩地移轉成地藏王菩薩。我將眼睛張開確認自己是不是在做夢？沒有！我十分清醒，所以我並沒有睡著。

我想要繼續體驗、追尋這種感覺，所以再次將眼睛閉上，卻再也沒有出現過任何畫面了。這件事情對於當時的我來說，完全毫無概念，也無從解釋所遇到的情況，只感覺是一次很新奇的體驗。

後來我開始踏入學修領域才明白，當我們在冥想的過程中，如果看到任何影像，要保持自身念頭的冷靜，切勿追逐，否則是一件修行中相當危險的事情。尤其在沒有老師的帶領之下，如果逕自在家裡靜坐時，很難產生保護力，也很難阻止外靈對我們的干擾。

我在這裡還是要跟各位做個安全宣導，若沒有正確觀念或者專業老師的帶領，不建議單獨冥想靜坐，會有一定的危險性。

自從發生此事件後，我好像是被開啟了某種開關，不斷地被卡到、卡到、再卡到！我的維度之間突然變得很熱鬧，阿飄們都萬分喜愛待在我身體裡。對我們人類來說，個人的維度空間是非常大的，我們可以承載非常多的靈體。可是這一點都不好玩，若是有「無形」存在我們維度之間，會令我們感到不舒服，當時的我每天都活得像喪屍一樣。外觀上還會慢慢變化，我自認是個蠻愛乾淨漂亮的人，可是那時的我居然允許自己披頭散髮出門，黑眼圈黑到爆，就像肖查某一樣。

時間一久，我集點集滿了七個阿飄，在當時，這已經是我的維度上限。行屍走肉般的生活，還有點類似現代所說的「思覺失調症」，分不清楚真與假，慢慢的，腦袋無法正常思考。

我美容業的同事每天看著我來往公司門口，三進三出，我這副樣子實在是讓她看不下去了。於是出手幫助我，說要帶我去宮廟除靈。當時的我已經沒什麼思考能力，也無法顧及宗教信仰的限制，便聽話地與她約了一個假日，一起去屏東找貴人。

她十分熱心地帶我去屏東某間收驚宮廟，礙於年輕時對於宮廟的理解不夠多，我記不起來是哪一間，但當時的神尊我很確定是「南化三將軍」。

同事將我帶進宮內時，宮內的師傅一看見我，瞋目結舌，完全說不出形容詞，隨即告訴我：「在處理的過程中，必須請家人陪同，否則師傅很難予以協助，因為極有可能會死。」咦？他剛剛說了什麼？啥！他居然說「會死」！可是當時的我好像行屍走肉般，沒什麼太大的反應。所以，當天師傅並沒有幫我處理，他讓我回去與家人溝通協商，決定後，再由家人陪同去找他。

我回家再度邀請我那位身為基督徒的母親，闡述這間宮廟向我說明的一切。母親愛子心切，雖然不大相信，仍願意陪我去屏東一趟。

一切就緒後，師傅便開始進行儀式，過不了多久，我開始感受到內心的情緒湧上心頭，開始啊啊啊的大叫、哀嚎，甚至跪坐在地上，我不明白是怎麼回事，但我就是無法控制我的身體，我第一次有這樣的經歷，的確是非常劇烈的折磨。母親見到如此怵目驚心的畫面，只能在旁邊哭，眼淚一直流。

事後母親與我分享她的心境，當時她只認為，她把女兒養到那麼大，已經二十六歲了，怎麼會變成這副模樣。

經歷這段震撼教育後，就結束了嗎？不，這只是另外一段的開始，我的維度被打開後，就再也不安寧了；但我同時也學習到，既然我已經有一次成功的除靈經歷，我就不會像當初一樣堅持不處理，我開始會自行找宮廟，替我解決相同的問題。回想這段往事，這件事情在我心中一直是感激的，感激神、感恩師傅、感恩母親，感謝我那位貴人同事。

這件事情之後，我就再也沒有見過南化三將軍，直到某一天，我已經成為宮主時，剛好在登山的途中看見路邊的小廟宇，正是由「南化三將軍」坐鎮。

祂一看見我就說：「咦？是妳呀？」

我說：「哎呀！南化三將軍，居然能在這裡遇見祢，自從我二十六歲後就一直在尋找祢，找了好久都找不到，今天居然能在這裡遇見祢！我跟祢說，當時真的非常感謝，要不是祢出手相救，我可能就死了。」 《維度裡的前世今生：妙善老師覺醒靈學之路》。圖／柿子文化提供

我接著繼續問：「祢看，我現在已經成為一名宮主。我曾在心裡想過，假以時日，若是再遇見了祢，我想問祢，是否願意跟準提佛母和我一起度化眾生？」

南化三將軍緩緩地回答：「妳看看……我身後這片山景，我現在很好、很自在，只要這樣就好，我沒有想要度化眾生。」我便明白意思，行三鞠躬敬禮過後，便與南化三將軍道別了。

時至今日，還是非常謝謝祢們，如果當時沒有祢們出手相助，就不會有今天的妙善老師。

