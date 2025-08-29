鬼月要超渡冤親債主？魂魄自稱「吳三桂」淚眼揮別陳圓圓

在學修的路途上，我漸漸的擴充了自己的知識，也會利用自身所知來幫助身邊的人。這個階段我仍只是學徒，沒有太多實力。

有一日，我看到好朋友臉色不對勁，也頻繁的往返醫院，卻找不到原因。這些線索挑起了我的敏感神經，我便建議她來我學修的宮廟看看，或許能找到什麼蛛絲馬跡。

宮主一見到她，便說干擾她的人是「冤親債主」，憑著前世的因果來向她追討業報，目的是為了索取她的性命。

遇到這種現象，輕則運途不順，重則影響健康以及生命安全。聽到這個狀況，我非常替朋友擔心，不願意看著她受苦，於是我拜託宮主替我們做協調。

在靈界有種狀況是神佛都無法干預的，即「因果」及「業力」。若前世我們所做之事虧欠他人，對方今生就有機率化作債主來向我們追討果報。外界對於冤親債主大多持負面評價，但請記住，冤親債主是依照宇宙之間的量子糾纏，憑藉因果業力法則來找到我們，若是我們過去世未曾虧欠他們，他們今生也無法向我們追討。

依照我的經驗，我們每個人肯定都有冤親債主。在現代來講，殺過人或者做過惡事的經驗是比較少，但我們輪迴了許多輩子，換做是古時沒有道德、禮節，且教育不普及的年代，人性的醜陋是非常顯著的，我們過去世都可能為了一件微不足道的小事，把人給殺害；為了事情進展不順遂、看待他人不順眼，就將人推到古井裡面……。

以上這些舉例，都是我在實務中十分常見的情形，並非危言聳聽，但不是每個老師都能夠解讀過去世的結怨原因，大部分都只能知道是冤親債主而已。

無論是「冤」還是「親」，都有可能存在於現世或是其他維度空間內，在因緣俱足的情況下才會相遇。有可能我們與原生家庭的好緣分，是來自於過去世的親密善緣；這輩子所遇到的某些人，也許會讓我們有「相欠債」的感受，那可能是彼此之間過去世的債務還沒還清。無論善緣還是惡緣，彼此能夠碰頭，必然是有未了結的因緣。

然而，曾經愛護我們的靈性、親人，化為善靈存在我們的維度之中，就算沒有想要傷害我們，也必然會對我們造成負面影響，因為人體無法承受冥界的能量，久而久之，會讓當事人的身體產生病痛或者精神不安寧之類的情況。儘管曾經是至親，來找上我們，我們便該替祂超渡、圓滿，好讓祂去到該去的地方，才不至於影響陽間人的能量。

在這裡我分享一個真實案例，此個案約莫三十歲左右，全身有多數器官均動過手術，甚至因此無法順利找到工作。個案並沒有家族病史，也沒有發生過意外，卻遲遲找不到病因，最後才想透過前世今生的諮詢來找答案。

經老師一查，原來這位個案某一世是在監獄裡執行酷刑的執刑官，專門拿高溫的鉛具活燙犯人的器官。雖然判決並不是這位個案所判定，但由於冤魂怨氣太重而找上相關人士，進而成為個案的冤親債主。

這是個很典型的冤債案例，在因果業力法則下，無論你是直接還是間接人員，都會有關聯。所以我們要慎選工作、夥伴以及環境，切勿作出危害眾生的事情，儘管是間接的行為，亦須審慎避免之，否則業力的反作用力將會回到我們身上。

還有其他動物靈的例子，凡是我們在吃肉、大快朵頤的同時，通常會伴隨著：「好好吃喔！」的讚嘆，若是肉類裡面有動物靈的怨氣，它看著你吃下它的肉，還說著好好吃，它便會成為你的冤親債主。

雖然並非每個吃肉的瞬間都會如此，但有機率會發生，老師已經遇過好幾個了。總之，會有冤親債主，就是那麼簡單。

當然冤親債主也並非全部都是冤債案例，老師這邊還有一個相反的個案，是發生在我指導的學生身上。

老師的大弟子在協助處理其他學員的冤親債主時，突然發問：「老師……這個魂魄說他是吳三桂，那我們這位學員是陳圓圓的機率有多高？」

妙善老師查完後回答：「百分之百是陳圓圓。」

歷史上非常有名的吳三桂，是引清兵入關的明末清初政治家。史料中記載，陳圓圓是吳三桂的配偶，在此得到驗證！陳圓圓確實是吳三桂最愛的女人，今生陳圓圓已經投胎成人，吳三桂的魂魄碎片卻在她的維度之間徘徊。

隨後大弟子將自己的身體借給吳三桂當乩身使用，讓吳三桂最後與陳圓圓道別。只見吳三桂不斷地撫摸陳圓圓的秀髮，含情脈脈的看著她，一直哭、一直哭。雖然我們的學員在今生已經沒有記憶，但看到吳三桂的表現，心裡不免也是心酸酸的。 《維度裡的前世今生：妙善老師覺醒靈學之路》。圖／柿子文化提供

時間彷彿靜止了般，終於來到這一刻了，吳三桂帶著他的祝福，離情依依的退駕，最後大弟子讓學員親手圓滿吳三桂的靈性，送他去應該去的地方。我想，被自己曾經最愛的女人跨越時空、親手圓滿自己的靈性，應該也是非常浪漫的一件事吧！

每個人一世遇見的冤親債主若超過十位，那輪迴一千世得該有多少冤親債主呀！難怪身為末法時代的眾生，越是輪迴，累積的業報就越差，這並不無道理，所以時刻檢視自己的選擇以及言行十分重要；最重要的是，趁早修行，回歸真我。

(本文摘錄自《維度裡的前世今生：妙善老師覺醒靈學之路》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

