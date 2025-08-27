從小常看見長髮女孩…原來是我出生8個月就過世的親姊姊

我是家裡的長女，與家人的關係很親密，由於開始接觸宮廟，母親受到我生活改變的影響，也漸漸接納了不同宗教的觀點，能有這麼支持我的家人，我是幸福並且感激的。連同我的先生，除了無條件的支持我學修之外，甚至一同參與，成為我靈修路上的好夥伴。

有一天，我向某間宮廟請教時，宮廟的師兄看到我，便問我：「我看到妳姊姊在妳身邊，妳有沒有姊姊？」

我詫異地問：「親姊姊？我是長女？我怎麼可能會有姊姊？」

我認真的想了一想，才想起我從小就有位長期跟著我的女孩靈魂，跟太白星君一樣如影隨形，時至今日，他們仍一直待在我身邊，但我從未探究過這些靈魂為何要跟著我。甚至之前屏東宮廟「南化三將軍」的抓鬼儀式中，也沒有讓這位女孩消失！這位師兄的話語，讓我回家向母親提問起這件事情。

起初母親還不想承認，說沒有什麼親姊姊。

後來才透露那是在我誕生前的事，我的親姊姊在出生後八個月，因為身體狀況不佳就離開人世。我並沒有機會見到她，也沒有線索能向我母親探聽這件事情。如今，此事直到我開始學修之後、大概三十幾歲才得知。震驚的是，這麼隱私的事，居然是從外人口中告訴我的！

隨著時間的推進，如今，我也身為兩位孩子的媽媽，心境不同了，也能夠明白母親當時的感受。我能猜測得到，也許我的母親面對親骨肉的離去，心中感到沉重，不忍面對事實，才隱藏了多年沒有透露。 《維度裡的前世今生：妙善老師覺醒靈學之路》。圖／柿子文化提供

所以，當我得知這段故事時，即使感到驚訝，但更多的是不捨與遺憾，原來這位女孩是我的親姊姊，徘徊在我身邊那麼久了，如今終於知道她的真實身分，看著她，我更是多了一份連結感。

我是從這一刻才開始了解她，原來我的親姊姊在往生之後，停留了超過必須要投胎的時間，而她只能藏在某個維度裡，不被人發現。直到我出生後，她可能就躲在我的骨髓裡、我的身體裡，才會時不時地顯化給我看。所以我從小就知道有個女孩跟著我，她長頭髮，不發一語，但我從來不知道她是誰，我只確定她不會害我。甚至直到我出社會大概三十幾歲之後，她偶爾還會在半夢半醒之間，用夢境的方式顯化給我看。

(本文摘錄自《維度裡的前世今生：妙善老師覺醒靈學之路》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。