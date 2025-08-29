快訊

血型也能看出洗衣習慣？A型龜毛費時 這類人一次塞爆洗衣機

聯合新聞網／ 綜合報導
不同血型的人，有不同的洗衣習慣。圖／ingimage
根據日媒「占TV」中的「紅たき」占卜專欄分享，平時看似普通的洗衣習慣，其實也能反映出不同血型的性格特徵。雖然現在大家都用洗衣機，但從挑選洗衣精到處理衣物的方式，各血型也展現了迥然不同的風格。

A型

A型的人性格細心，洗衣時會仔細查看衣服上的洗衣標示，完全依照規定處理。不該用力擰乾的衣服絕對仔細保養，必須陰乾的衣物就會耐心照做，即使洗衣量不多，也要花上許多時間才能完成。

B型

B型的人注重穿著與保養，為避免衣物受損，習慣將衣服依材質與種類分開清洗。蕾絲或裝飾繁複的服裝會用專門洗衣精處理，而牛仔褲、T恤則可與毛巾一起洗。這類人甚至會站在洗衣機前，盯著整個過程，以確保衣物真的清洗乾淨。

O型

O型的人則顯得隨性，常常把髒衣服堆積起來，等到假日一次解決。為了省時，他們會把所有衣物塞滿洗衣機一次洗完，結果容易導致衣服褪色、變形或滿是皺褶。這種「一次搞定」的做法，反而可能縮短衣物壽命。

AB型

AB型的人好奇心旺盛，對新商品充滿興趣。最新推出的洗衣精、柔軟精，從除臭效果到香味持久度，都要親自嘗試。他們會依照天氣與衣物種類來挑選不同洗衣用品，讓日常洗衣變成實驗般的有趣。

隨洗衣機、洗衣用品與柔軟精的多樣化，只要找到適合自己喜好和生活方式的組合，洗衣也能變得有趣又充滿巧思，不再是個負擔。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

血型 洗衣機

