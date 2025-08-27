鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？

2025年乙巳蛇年農曆七月（國曆2025/8/23～2025/9/21），我們將迎來處暑與白露這兩個節氣，時移處暑又臨秋，天朗氣清酷熱收。而且，恰逢民間傳統節日——七夕，正是祈願、表達情感的月份。那麼，十二生肖運勢是否明朗上揚？愛情會順遂圓滿嗎？以下，科技紫微網將提供詳細解析。

七月好運排行：愛情順遂生肖：蛇、豬、鼠、兔

事業暢旺生肖：虎、馬、羊、豬

財富亨通生肖：羊、雞、豬

鼠

愛情運指數：★★★★☆

事業運指數：★☆☆☆☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

愛情運旺盛，有利表白、製造浪漫氣氛，易有幸福感。單身者有機會與心儀對象結緣，表白多能收穫正面回應，正是談情說愛的好時機；有伴侶者感情生活甜蜜，彼此溝通順暢，有機會聊一些深入的話題，感情升溫。錢財上多能維持收支平衡，只是，事業發展較緩慢，必須做好規劃，徐徐圖之。

牛

愛情運指數：★★☆☆☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：

這個月頗多挑戰，極易面對不得不打的硬仗，辛苦難免。正是考驗耐性與韌性的時期，必須積極面對並想辦法解決問題，放下面子主動尋求助力，方有轉機。切忌一味推卸責任、退縮，特別是面對人際關係及情感問題時，多一些包容與理解。有利在熟悉的領域穩紮穩打，專注正財，勿投機撈偏門。

虎

愛情運指數：★★☆☆☆

事業運指數：★★★★☆

財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：

事業機會突顯，進展頗為順利，易成為眾人矚目的對象，收穫好名聲，人緣良好。專注於工作、精益求精易獲得成就感與滿足感，但是，也容易對感情有所疏忽，有伴侶者遭受伴侶埋怨機率高，必須增強情感連結，多多互動交流。此外，這個月難有錢財進帳，勿借貸投資，虧損嚴重。

兔

愛情運指數：★★★★☆

事業運指數：★★☆☆☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

此月，事業運相對較弱，易遇空降任務，備感壓力，面對突如其來的變化會手足無措。必須主動與上司溝通協調，爭取獲得更多支援。愛情運走高，單身者有機會在職場中邂逅一段良緣；有伴侶者情感需求多能滿足，有利深聊未來。求財亦較順利，投資理財多從長遠考慮，短期難獲利。

龍

愛情運指數：★★☆☆☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：

各方面運勢能量偏弱，頗感吃力的月份。尤其愛情、求財不利，表白易事與願違，投資理財小心虧損。必須放慢腳步，多思考、分析，有利學習提升，蓄力充電。一旦有所精進與成長，方有機會迎來好人緣、好財運。事業運相對穩定，做好份內事之余，多與同事溝通討論，易受到啟發，汲取到好的經驗。

蛇

愛情運指數：★★★★★

事業運指數：★☆☆☆☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

人際關係圓融、愛情多圓滿的一個月。與周圍人接觸互動頻繁，易結交高情商、各方面都頗為優秀的朋友，單身者有機會結良緣。有伴侶者感情深厚，彼此親近，理解、包容，有頗多溫情與浪漫。事業運比較低迷晦暗，不利推行新計劃，遇事切忌自己硬撐，適時放下面子，運用人脈資源，方有轉機。

馬

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★★★☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

諸事多順遂，運勢向好的一個月。愛情婚姻小有波折，單身者有機會遇到優質桃花，但想戀愛不易，需要花時間多多相互瞭解，增強互動，真誠交流，切忌玩套路；有伴侶者感情生活難有激情，須重視生活中的小情趣。事業、財富運較平順，有利按部就班，等待表現機會，投資理財須謹慎。

羊

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★★★☆

財富運指數：★★★★★

運勢分析：

一切向好的月份。感情上偶有波折，但職場與財富層面頗為得意。工作中面對表現機會勿謙讓，主動爭取、當仁不讓才會被看見，受到器重。敢於挑戰、不懼競爭可收穫頗豐，有利投資理財，短線運作最佳，易有實質收益。必須減少不必要的人情往來，與親友家人勿牽扯太多錢財，以免惹糾紛。

猴

愛情運指數：★★☆☆☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：

愛情、財富運不太好，事業上表現機會不多的月份。有利埋頭學習研究，在熟悉的領域興趣愛好上多花一些精力和時間，即便難有短期效益，但從長遠來看向好，也易平穩情緒，精神層面易滿足。此外，這個月不適合在交際應酬、談情說愛上花太多心思，易產生強烈落差感，傷情、損財。

雞

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★☆☆☆

財富運指數：★★★★☆

運勢分析：

事業運較弱，愛情、財富運較好，有利投資理財，易獲利。工作上頗多壓力，不利急於表現，是默默努力耕耘蓄力的時期，把簡單、重覆的工作做到極致，方有轉機。人際關係良好，多結交志同道合的朋友，對事業發展、錢財運作有助益。收入頗豐，但是花錢的地方也多，須合理分配錢財。

狗

愛情運指數：★★☆☆☆

事業運指數：★★☆☆☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

諸事多有不順，難遇幸運的一個月。特別是愛情、事業面，付出與收穫難成正比，忙忙碌碌卻收效甚微，易產生挫敗感。單身者不利表白；有伴侶者與伴侶、家人產生誤會嫌隙的機率高，必須增強良性溝通，以免情感疏離。錢財面較平淡，難有額外進帳，但收支多能維持平衡。

豬

愛情運指數：★★★★☆

事業運指數：★★★★☆

財富運指數：★★★★☆

運勢分析：

運勢暢旺，各方面多順遂心意，收穫頗多的月份。愛情、事業雙豐收，有利展現才藝，發揮組織、領導力，有機會受到器重，在更重要的位置上發揮才能。單身者有機會與才華橫溢的朋友結緣，彼此欣賞、幫襯，感情進展快速；有伴侶者彼此牽掛、互相關心，情感交流頗多，頗感幸福。

