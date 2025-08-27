29日七夕情人節注意6大民俗禁忌 不能嘿咻理由…古書有記載

目前是農曆鬼月，七夕情人節是農曆七月七日，國曆為8月29日，七夕情人節屬於華人傳統浪漫溫馨的日子，命理師楊登嵙說，若無情人的民眾，可趁七夕情人節時，前往月老廟求月下老人賜姻緣，記得告訴月老自己的姓名、地址、農曆出生年月日、理想對象條件，越詳細越好，月老才能幫忙物色適合對象，不過七夕情人節也有一些民俗禁忌，例如不能行房，甚至有記載在古書裡，民眾也可多留意。

七夕情人節的6大民俗禁忌，分述如下：

一、可求婚不可結婚：

依據通書、農民曆記載，今年七夕是可以求婚日子，但秦朝古籍日書提到「七夕娶妻忌日」，因為牛郎娶了織女，這一天是牛郎織女相會鵲橋的日子，雖然很讓人感動，但是短暫的溫情之後就是無窮的悲劇，七夕過後，二人就再次分開了，最後還是離別收場，如果七夕這天結婚娶妻，傳說中不出三年，感情就會生變，甚至離異。而且農曆七月是俗稱的「鬼月」，結婚是不吉利的。

二、不穿破衣、破褲：

七夕這天大家要穿得又帥又美，此時不能穿「破衣、破褲」，因為織女的工作是織布，如果在七夕這天穿破衣破褲，容易讓感情產生裂痕。

三、不可行房：

依照清朝急救廣生集「是月初七日，切戒色慾，勿想惡事，十五日犯色慾，損壽」，另外宋朝楊公忌也提到「是月初七為道德臘，十五日為中元，二日戒夫婦入房」也就是說，七夕和中元節，古人都不建議跟情人共度浪漫夜晚。

另以道教來說，農曆七月七日的七夕這天，是道教五大祭祀日之一，農曆七月七日叫做「道德臘」，「臘」就是祭祀的意思，要祭祀祖先和眾神，照道經的說法，在這一天必須齋戒、誦經懺悔、拔度亡者，所以不宜行房。

四、不可手指月亮：

按照華人習俗，平常就不太能指月亮，但在七夕這天更不能亂指，因為會讓感情生變。

五、不穿大紅：

紅色有喜慶的意涵，但在農曆七月時，紅色也帶有血光的意思，因此，建議民眾在農曆七月少穿紅色，尤其全身大紅色。

六、不到墳場：

情侶為了不受人干擾，居然到墳場附近約會、親熱，容易招來好兄弟忌妒而卡到陰磁場，引起身體病痛，甚至導致分手。

