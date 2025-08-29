3星座女馭夫有術...射手放風箏「收放自如」、她抓緊錢脈

在婚姻之中，有些人會依靠行動和話術來使另一半心服口服。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個馭夫有術的星座女，快來看看他們是怎麼做到的吧！請參考太陽、月亮、下降星座(下降星座也就是第七宮，和上升星座是對宮，例如上升雙子座，下降就在射手座，以此類推)。

TOP3 射手座／以退為進 能放能收

射手女在感情中會給另一半很大的空間，就像放風箏一樣，讓他有一片飛翔的天地，但是線還是掌握在自己的手中，想放就放，想收就收，能夠拿捏好尺度，能夠讓伴侶很自在活動，更能獲得掌握權。

TOP2 金牛座／打點生活 掌握錢脈

金牛座的女生能夠把家裡打點很好，讓另一半沒有後顧之憂，漸漸養成依賴心，並掌握家裡的錢脈，順利馭夫，畢竟對方沒有錢就不能作怪。

TOP1 天蠍座／方方面面 拿捏精準

天蠍座對感情其實非常投入，很在意關係是否密切，會非常用心經營感情，雙方各方各面的生活習慣，天蠍座都能拿捏自如，並利用自身智慧來讓對方配合他，找到彼此的平衡點。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。