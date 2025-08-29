快訊

台中大里37歲女暗夜開車返家 詭異偏離車道撞路燈桿亡

拚藍主席郝龍斌今拍板 朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

宜蘭縣長之戰綠拚整合翻轉 若陷三腳督藍白恐雙輸

聽新聞
0:00 / 0:00

3星座女馭夫有術...射手放風箏「收放自如」、她抓緊錢脈

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個馭夫有術的星座女。圖/AI生成
星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個馭夫有術的星座女。圖/AI生成

在婚姻之中，有些人會依靠行動和話術來使另一半心服口服。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個馭夫有術的星座女，快來看看他們是怎麼做到的吧！請參考太陽、月亮、下降星座(下降星座也就是第七宮，和上升星座是對宮，例如上升雙子座，下降就在射手座，以此類推)。

TOP3 射手座／以退為進 能放能收

射手女在感情中會給另一半很大的空間，就像放風箏一樣，讓他有一片飛翔的天地，但是線還是掌握在自己的手中，想放就放，想收就收，能夠拿捏好尺度，能夠讓伴侶很自在活動，更能獲得掌握權。

TOP2 金牛座／打點生活 掌握錢脈

金牛座的女生能夠把家裡打點很好，讓另一半沒有後顧之憂，漸漸養成依賴心，並掌握家裡的錢脈，順利馭夫，畢竟對方沒有錢就不能作怪。

TOP1 天蠍座／方方面面 拿捏精準

天蠍座對感情其實非常投入，很在意關係是否密切，會非常用心經營感情，雙方各方各面的生活習慣，天蠍座都能拿捏自如，並利用自身智慧來讓對方配合他，找到彼此的平衡點。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

延伸閱讀

12星座誕生石就選「它」！獅子女強人、水瓶外星人，12種對應寶石一篇看

處女座新月能量爆發！四星座動力全開 迎來全新轉折

鬼月情侶禁忌一次看！不要壁咚、避免視訊、別說「我愛死你」

七夕八大禁忌曝！別吃牛排、別打小孩、床上別擺娃娃「觸犯很恐怖」

相關新聞

普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退

中元節將至，許多民眾與商家會準備豐盛的供品進行普渡儀式，不過拜拜結束後，這些供品該如何妥善處理，才不會觸犯禁忌、又能發揮最大價值？

血型也能看出洗衣習慣？A型龜毛費時 這類人一次塞爆洗衣機

根據日媒「占TV」中的「紅たき」占卜專欄分享，平時看似普通的洗衣習慣，其實也能反映出不同血型的性格特徵。雖然現在大家都用洗衣機，但從挑選洗衣精到處理衣物的方式，各血型也展現了迥然不同的風格。

3星座女馭夫有術...射手放風箏「收放自如」、她抓緊錢脈

在婚姻之中，有些人會依靠行動和話術來使另一半心服口服。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個馭夫有術的星座女，快來看看他們是怎麼做到的吧！請參考太陽、月亮、下降星座。

鬼月要超渡冤親債主？魂魄自稱「吳三桂」淚眼揮別陳圓圓

在靈界有種狀況是神佛都無法干預的，即「因果」及「業力」。若前世我們所做之事虧欠他人，對方今生就有機率化作債主來向我們追討果報。外界對於冤親債主大多持負面評價，但請記住，冤親債主是依照宇宙之間的量子糾纏，憑藉因果業力法則來找到我們，若是我們過去世未曾虧欠他們，他們今生也無法向我們追討。

馬上七夕…為何妳老愛上渣男？簡少年揭「吸渣女孩」6種面相

一年一度的七夕情人節即將到來，有人正忙著挑禮物，有人卻依舊在情海裡載浮載沉。你身邊是否也有那種「渣男體質收割機」的朋友，感情一次比一次慘烈？新創科技圈的國師，也是專業命理看相風水師簡少年出版《簡少年現代生活算命書》（時報出版）書中分享，吸渣並非全然運氣不佳，多數情況是自己不自覺釋放了「邀請訊號」，讓不適合的人主動靠近，而這些訊號往往藏在氣質、打扮與面相之中。

中國情人節原本非這天？命理師曝七夕「試煉之愛」：求長久這樣做

命理師柯柏成臉書分享，現代人都把七夕當成中國情人節，但其實在上古至宋代之前，農曆3月初3的「上巳節」才是中國情人節。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。