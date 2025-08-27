快訊

看似佛系…四生肖其實很有野心！猴摸魚為了人脈、這動物「有錢有底氣」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為上班族示意圖。圖／AI生成
你是「佛系」人嗎？搜狐網分享有四個生肖表面佛系，但其實相反看似隨遇而安，但其實心計深沉，早就做好準備，隨時都能奔向成功。

🐍 蛇／低調沉穩 謀定後動

屬蛇的人最擅長「謀定而後動」，別看他們一臉淡定，腦中早已排好全盤計畫。就算蛇看似放空休息，也可能正在思考下一步棋。蛇非常固執，決定的事就不改，若有人踩到逆鱗，蛇會變得冷冽。蛇很低調，但每次出手都要贏，別挑戰蛇的底線，他們會直接「已讀不回」。

🐂 生肖牛／腳踏實地 畫好藍圖

屬牛的人看起來溫溫的，但其實野心藏在努力裡。牛的日常看似按部就班，其實早想好未來五年、十年的藍圖。牛專注有耐心，不怕慢，只怕停。別以為牛好說話，他們一旦固執，誰勸也沒用。牛直來直往，不願委曲求全，愛情裡專一霸氣，職場上更是不容挑戰。

🐒 生肖猴／聰明靈活 漂亮逆轉

屬猴的人腦筋靈光，總能把玩笑話變成試探，上班摸魚變成人脈布局。猴擅長等待機會，但他們最怕被規則框住，總想要另闢蹊徑。猴有著以退為進的智慧，雖說偶爾「聰明反被聰明誤」，但跌得快、爬得更快，對猴來說，輸贏不在當下，而在最終漂亮逆轉。

🐖 生肖豬／表面隨和 心如明鏡

別被「佛系豬」的形象迷惑了，屬豬的人看似愛吃愛玩，實際上人家投資、副業、人脈早都準備好了。豬的任性，是「我開心最重要」，因為早就賺夠錢，所以豬能為旅行辭職，也能為尊嚴翻臉。豬隨心所欲的底氣，來自於他豐厚的經濟基礎。但豬也有底線，一旦被冒犯，他們也決斷果敢毫不手軟。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

職場 生肖 上班族

