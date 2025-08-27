快訊

三生肖下半年「恐被劫財」...豬挫折連連、這動物當心口舌是非破財

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為簽約沒注意，因此破財示意圖。圖／AI生成
圖為簽約沒注意，因此破財示意圖。圖／AI生成

無論何時都要守住自己的錢財，不要讓有心人士劫走你的財富。命理專家周映君老師在節目《命運好好玩》中分享3個下半年恐被小人劫財的生肖，提醒民眾要特別小心自己的錢包。

TOP3 生肖豬（狼藉、反吟到）／時運不濟 衝突不斷

因為狼藉和反吟到來的關係，這是兩顆很差的星宿，屬豬的人下半年會一直挫折連連、諸事不順利，需要特別小心。

TOP2 生肖兔（弔客、小人到）／口舌生非 困頻難行

屬兔的人下半年容易在溝通中語言不當、混淆不順，會跟別人有一些爭執，簽約時會產生一些困難，進而造成劫財的問題，需要格外注意。

TOP1 生肖虎（卷舌、劫煞到）／陽奉陰違 沉浮不定

與他人相處時，面前是如此，背後又往往是另一回事，面前和上面跟下面不一樣，沉浮不定，口舌爭端會比較多，紛爭不斷，一樣會破財連連，需要謹慎行事才能避免被劫財。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

