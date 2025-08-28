個性使然！3星座投資易踩雷...雙魚耳根太軟、他「賭一把就好」

投資前除了要向專業人士尋求意見外，更要自己做足功課，避免不必要的風險。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個投資容易踩雷的星座，呼籲大家理性投資，不要過於衝動。請參考太陽、金星、上升星座。

TOP3 雙魚座／耳根太軟 易被慫恿

雙魚座太容易聽信他人的言語，心軟聽從建議，特別是親近的朋友或家人，只要跟他建議投資又可以做公益，有加成效果，或是一再說服他，就容易被慫恿。

TOP2 天秤座／猶豫不決 錯估時機

天秤座可能一開始會決定要賣，但陷入糾結之中又打算不賣了，沒想到一天就漲了20幾萬，常常會猶豫不決，錯估局勢，作為風象星座容易想太多，而且他會自己跟自己對話，陷入迷茫，但投資的時機非常重要，往往因為猶豫而錯失良機。

TOP1 射手座／想要豪賭 判斷失準

射手座的投資運其實很好，但是這種幸運是一個風險，雖然投資前總是會做足功課，但又會太過自信，覺得「我太厲害了」而失手，他常常覺得自己不貪心，就賭一把，結果常常因此判斷失準。建議珍惜自身的幸運，千萬不要貪心。

