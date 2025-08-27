快訊

新北環狀線景平站號誌系統出現警訊 列車延誤

中南部昨午後大雷雨+急降溫 專家揭原因：周五起又有一波

iPhone 17 Air新機「七大亮點」期待！將有這4色+2400萬畫素前鏡頭

七夕桃花來了！「3大生肖」脫單機率高 戀愛運大噴發

聯合新聞網／ 非貓不可
七夕情人節即將到來，有三個生肖最容易找到另一半。 圖／pakutaso
七夕情人節即將到來，有三個生肖最容易找到另一半。 圖／pakutaso

七夕情人節即將到來，如果你仍是小姑獨處，尚未脫單，那麼你一定要來看看，在十二生肖中，有幾個生肖，最容易在這天找到另一伴，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：龍

氣場高雅的龍寶寶，走到哪都像帶有仙氣一般，讓人忍不住想多看幾眼，他們本身就擁有不凡的氣質，而且聰明能幹，有自己的主見，不會隨波逐流，但往往就是不服輸，尤其在感情上，好強的他們常會故作鎮定，不願主動開口，因此容易形成曖昧不明的關係，最後無疾而終，不過在今年七夕，對方有機會打破沉默，向你表白，屆時可要趕緊答應，別再矜持了。

第二名：雞

活力充沛的雞寶寶，最喜歡透過獨到的見解，在眾人之中展現耀眼的自己，他們喜愛發言，而且能夠條理分明，說得頭頭是道，讓許多人對雞寶寶的言論感到讚嘆，而在今年七夕前後，請雞寶寶繼續侃侃而談，發表精闢的言論，你的話語將充滿吸引力，讓異性的目光轉移到你身上，為你招來桃花，但是記得不要浮誇，避免華而不實，才有機會讓感情開花結果。

第一名：狗

忠實可靠的狗寶寶，做事情有毅力，能夠持之以恆，充滿續航力，同時他們又像個江湖俠客，在許多時候都能夠路見不平，仗義直言，或是遇見需要，就挺身相助，展現大俠風範，而在七夕情人節這天，很有可能因為這些情形，就發生了邂逅的緣分，但是記得要保持形象，情緒可別太過於激昂，一定要讓對方在第一次遇見你的時候，留下一個美好的印象。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

七夕 生肖 抄襲 情人節

延伸閱讀

飯店浪漫七夕攻略 從水都香檳到高空盛宴譜戀曲

七夕八大禁忌曝！別吃牛排、別打小孩、床上別擺娃娃「觸犯很恐怖」

迎七夕 FENDI獻童趣巧思 Ferragamo暗藏情侶密碼

4大月老廟牽紅線促良緣 台南推七夕拜月老、逛景點、吃美食一條龍遊程

相關新聞

天生學霸三生肖…猴舉一反三、他拆解問題「還會分享筆記」

學習這件事，有人要苦苦死背，有人卻像被開了外掛，一聽就懂、一碰就會。不是不努力，而是腦袋靈光到讓人羨慕。搜狐網分享有三個生肖，學習東西速度快得驚人，完全是同儕間的「學霸代表」，快看誰上榜。

七夕桃花來了！「3大生肖」脫單機率高 戀愛運大噴發

七夕情人節即將到來，如果你仍是小姑獨處，尚未脫單，那麼你一定要來看看，在十二生肖中，有幾個生肖，最容易在這天找到另一伴，一起來看看是哪幾個生肖。

七夕八大禁忌曝！別吃牛排、別打小孩、床上別擺娃娃「觸犯很恐怖」

8月29日就是七夕情人節了，小孟老師星座塔羅牌之清水孟臉書分享，七夕當天也有八大禁忌，請小心服用。

每日星座運勢／牡羊多注意人際關係 的保持和維護

2025-08-27牡羊座短評：多注意人際關係的保持和維護。【整體運】易遇到不同以往的異性對象或感情體驗，讓感情生活增添不少新鮮感；人際關係上信賴感加深，你的誠意也易感動他人；良好的人際關係會為你今天

處女座新月能量爆發！四星座動力全開 迎來全新轉折

塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，處女座新月帶來「立即行動」的能量，星象推力讓大家不再紙上談兵而動起來。特別是原本「行動派」的星座，只要動就會迎來關鍵轉折。老師點名四大星座，在新月後要立即出手抓住屬於自己的機會，建議同時參考太陽、上升星座。

中國情人節原本非這天？命理師曝七夕「試煉之愛」：求長久這樣做

命理師柯柏成臉書分享，現代人都把七夕當成中國情人節，但其實在上古至宋代之前，農曆3月初3的「上巳節」才是中國情人節。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。