七夕桃花來了！「3大生肖」脫單機率高 戀愛運大噴發

七夕情人節即將到來，如果你仍是小姑獨處，尚未脫單，那麼你一定要來看看，在十二生肖中，有幾個生肖，最容易在這天找到另一伴，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：龍

氣場高雅的龍寶寶，走到哪都像帶有仙氣一般，讓人忍不住想多看幾眼，他們本身就擁有不凡的氣質，而且聰明能幹，有自己的主見，不會隨波逐流，但往往就是不服輸，尤其在感情上，好強的他們常會故作鎮定，不願主動開口，因此容易形成曖昧不明的關係，最後無疾而終，不過在今年七夕，對方有機會打破沉默，向你表白，屆時可要趕緊答應，別再矜持了。

第二名：雞

活力充沛的雞寶寶，最喜歡透過獨到的見解，在眾人之中展現耀眼的自己，他們喜愛發言，而且能夠條理分明，說得頭頭是道，讓許多人對雞寶寶的言論感到讚嘆，而在今年七夕前後，請雞寶寶繼續侃侃而談，發表精闢的言論，你的話語將充滿吸引力，讓異性的目光轉移到你身上，為你招來桃花，但是記得不要浮誇，避免華而不實，才有機會讓感情開花結果。

第一名：狗

忠實可靠的狗寶寶，做事情有毅力，能夠持之以恆，充滿續航力，同時他們又像個江湖俠客，在許多時候都能夠路見不平，仗義直言，或是遇見需要，就挺身相助，展現大俠風範，而在七夕情人節這天，很有可能因為這些情形，就發生了邂逅的緣分，但是記得要保持形象，情緒可別太過於激昂，一定要讓對方在第一次遇見你的時候，留下一個美好的印象。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。