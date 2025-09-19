飲水思源！三星座子孫能守住家業…巨蟹不忘初心、他還會發揚光大

能夠成家立業、為家族帶來榮譽，是很多人的夢想。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個能守住家產發揚光大的星座，快來看看你有沒有此方面特質吧！請參考太陽、月亮、上升星座。

TOP3 巨蟹座／守住祖業 不忘初心

巨蟹座對家族有一種認同感，不管活到什麼年紀，都不會忘記自己出生長大的事情，就算學業優秀、事業有成，也不會忘記家人對他的幫助，仍然會回去家裡幫忙做事，並藉由自身智慧，把家族產業發揚光大。

TOP2 天蠍座／立定目標 守護家業

天蠍座也是跟家族聯繫很深的星座，認定人生目標後，就會朝著目標邁進，會記得家人對他的協助，守住家業並發揚光大，人生中可能出現一些考驗，但對天蠍來講危機就是轉機，只要找到竅門，就能守住家產，並獲得成功。

TOP1 摩羯座／守成創新 光耀門楣

摩羯座很能守成，更是一個開創星座，繼承家業後，不但守成還能創新，會把家業發揮到更好。例如，家裡如果開餐廳，但是房屋老舊，他反而會順勢主打老屋風格，去吸引更多的顧客，開設一間又一間分店，讓家族產業持續擴大。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

