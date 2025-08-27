快訊

三大星座容易為錢翻臉！牡羊衝動投資、他重情重義「最恨背叛」

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個容易為錢翻臉的星座。圖／AI生成

錢是生活中不可或缺的東西，有些人甚至為了金錢會不惜和親朋好友撕破臉。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個容易為錢翻臉的星座，快來看看你身邊有沒有此類型的人吧！請參考太陽、金星、火星、上升星座。

TOP3 金牛座／分潤不均 利益衝突

金牛座在事業合作方面初期，一切都好談，都當成朋友對待，該投入多少、會獲得多少利益都會好好規劃，但在事業有成後，容易為了分錢的問題翻臉，會覺得付出跟收入不符合正比，就會轉頭爭取利益。

TOP2 牡羊座／誤交損友 輕易借錢

牡羊座是一個比較衝動的星座，找他創業投資經常會輕易答應，包括借錢也很簡單就借給人家，但以後卻遲遲不還，牡羊座也只能翻臉，想辦法打官司把錢要回來。

TOP1 天蠍座／重情重義 最恨背叛

天蠍座不管是對家人還是朋友都很重情重義，願意掏心掏肺地掏錢，身邊的人有需要總是會伸出援手，真心誠意地付出，但人心是經不起考驗的，當對方突然翻身，一帆風順時，又會背叛幫助過他的天蠍座，可能會突然拉開距離，不想還錢，讓天蠍座非常傷心。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

