中元普渡拜拜15禁忌一次看！「這些食物很雷」拜錯衰整年

聯合新聞網／ 文／小孟老師星座塔羅牌之清水孟
中元普渡，好兄弟來吃示意圖。圖／AI生成

中元普渡是台灣人的重要節日，農曆七月十五日前後，人們會準備豐盛祭品，祭祀祖先及超渡孤魂野鬼，也就是俗稱「好兄弟」， 透過祭拜儀式，祈求自己、家人、公司一切順遂平安。小孟老師星座塔羅牌之清水孟 臉書分享，中元普渡供品有15大禁忌，千萬當心拜錯可能衰整年。

中元普渡禁忌

1.不可以放鞭炮：當心炸到好兄弟

2.拜魚尾要大：魚尾不可小，太小事業規模小，越大事業規模越大

3.雞跟魚：整隻上桌不可切，象徵對好兄弟誠意

4.不要拜發糕：代表好兄弟一直發會一直來

5.不要拜芭樂：代表會被開芭樂票（支票跳票）

6.不要拜番茄：易有血光

7.不要拜鴨蛋：代表到蘇州賣鴨蛋，不吉祥

8.不要拜黑皮蛋：會遇到黑心客

9.不要拜粥：績效稀疏

10.不要拜釋迦：代表釋迦牟尼的頭不宜拜，拜了會頭痛

11.桌上不要擺蠟燭：代表前途微弱

12.不要拜烤焦黑的雞：代表烤雞差

13.不要拜蓮霧：代表前途茫茫霧霧

14.不要拜蛋卷：事業較脆弱

15.不要拜豬肝：當心遇見黑心肝的人

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

拜拜 鬼月 好兄弟 中元普渡 農曆七月

