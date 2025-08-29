中元普渡拜拜15禁忌一次看！「這些食物很雷」拜錯衰整年
中元普渡是台灣人的重要節日，農曆七月十五日前後，人們會準備豐盛祭品，祭祀祖先及超渡孤魂野鬼，也就是俗稱「好兄弟」， 透過祭拜儀式，祈求自己、家人、公司一切順遂平安。小孟老師星座塔羅牌之清水孟 臉書分享，中元普渡供品有15大禁忌，千萬當心拜錯可能衰整年。
中元普渡禁忌
1.不可以放鞭炮：當心炸到好兄弟
2.拜魚尾要大：魚尾不可小，太小事業規模小，越大事業規模越大
3.雞跟魚：整隻上桌不可切，象徵對好兄弟誠意
4.不要拜發糕：代表好兄弟一直發會一直來
5.不要拜芭樂：代表會被開芭樂票（支票跳票）
6.不要拜番茄：易有血光
7.不要拜鴨蛋：代表到蘇州賣鴨蛋，不吉祥
8.不要拜黑皮蛋：會遇到黑心客
9.不要拜粥：績效稀疏
10.不要拜釋迦：代表釋迦牟尼的頭不宜拜，拜了會頭痛
11.桌上不要擺蠟燭：代表前途微弱
12.不要拜烤焦黑的雞：代表烤雞差
13.不要拜蓮霧：代表前途茫茫霧霧
14.不要拜蛋卷：事業較脆弱
15.不要拜豬肝：當心遇見黑心肝的人
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
