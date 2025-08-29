中元普渡拜拜15禁忌一次看！「這些食物很雷」拜錯衰整年

根據日媒「占TV」中的「紅たき」占卜專欄分享，平時看似普通的洗衣習慣，其實也能反映出不同血型的性格特徵。雖然現在大家都用洗衣機，但從挑選洗衣精到處理衣物的方式，各血型也展現了迥然不同的風格。

2025-08-29 10:21