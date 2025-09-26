家裡待不住！4生肖「永遠在旅行」...虎愛工作也愛玩、這動物說走就走

很多人喜歡透過旅遊來放鬆、享受人生，探索世界，勇敢冒險！旺好運分享，在十二生肖中這4個生肖超喜歡出門旅行，無法關在家裡。

愛旅遊生肖：龍

屬龍的人愛好就是旅行，他們隨時充滿活力，對任何事物都充滿好奇心，因此非常喜愛出門見世面、領略不同的風光，累積豐富的旅途閱歷。

愛旅遊生肖：虎

屬虎的人活潑好動，除了是工作狂，還懂得勞逸結合，有空就會出門，到處走走逛逛，會第一個衝去挑戰刺激遊樂設施的就是他們。

愛旅遊生肖：馬

屬馬的人喜歡熱鬧，而且有用都用不完的精力，他們對旅遊充滿熱情，無法一直宅在家裡，隨時都可以來一場說走就走的旅行。

愛旅遊生肖：雞

屬雞的人愛結交朋友、也愛出去玩，天生就是人來瘋的個性，到哪裡都放得開，他們非常喜愛趁著假日安排長時間旅遊，才能一次玩個痛快。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。