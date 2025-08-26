快訊

處女座新月能量爆發！四星座動力全開 迎來全新轉折

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為新月示意圖。圖/ingimage
圖為新月示意圖。圖/ingimage

塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，處女座新月帶來「立即行動」的能量，星象推力讓大家不再紙上談兵而動起來。特別是原本「行動派」的星座，只要動就會迎來關鍵轉折。老師點名四大星座，在新月後要立即出手抓住屬於自己的機會，建議同時參考太陽、上升星座。

TOP1 牡羊座／快狠準 跑在最前面

牡羊行動力12星座排第一，新月就像點燃引擎的火花。牡羊座可能突然想嘗試新專案、投資，或在職場上提出大膽想法。當別人還在觀望，牡羊座已經先衝出去收割第一波成果。這段時間，貴人也偏愛「勇敢的牡羊」，果斷與膽識，正是改變命運的關鍵。

TOP2 獅子座／自信滿滿 光芒萬丈

新月後，獅子的自信值直接拉滿。你可能會在會議上侃侃而談，或在團隊裡自然成為領導者。這份「主角氣場」吸引到的不只是掌聲，還可能是資源與夥伴的加入。勇敢表現自己，你的行動會因自信而閃耀，也讓機會主動找上門。

TOP3 天蠍座／專注執行 事半功倍

天蠍在新月加持下，專注力超驚人。你可能緊盯升遷機會、投資方向，或重要專案，全力以赴、不容干擾。因為專注，所以效率倍增；因為堅持，所以更容易突破困境。天蠍座別怕孤軍奮戰，你的堅定與洞察力，將帶來成功。

TOP4 摩羯座／穩扎穩打 長線致勝

摩羯雖然不會像牡羊或獅子那樣急衝，但你的行動力走的是「穩健牌」。新月後，你更願意花心思檢視計畫、規劃財務，或一步步完成目標。進度雖然不快，卻為未來奠下最牢靠的基礎。穩中求勝，才是摩羯翻轉局勢的底牌。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

中國情人節原本非這天？命理師曝七夕「試煉之愛」：求長久這樣做

命理師柯柏成臉書分享，現代人都把七夕當成中國情人節，但其實在上古至宋代之前，農曆3月初3的「上巳節」才是中國情人節。

鬼月情侶禁忌一次看！不要壁咚、避免視訊、別說「我愛死你」

農曆七月俗稱「鬼月」，禁忌很多。小孟老師星座塔羅牌之清水孟臉書分享鬼月情侶之間的八大禁忌，小心別觸犯，否則可能惹怒好兄弟。

不在意金錢卻超會賺！四生肖有生意頭腦、輕輕鬆鬆「錢包滿滿」

有些人拚命賺錢卻總覺得不夠花，有些人壓根沒把錢看得太重，卻偏偏財運極佳，從來不缺錢花用。搜狐網分享，有四個生肖不是最在乎錢，卻從不缺錢，生意頭腦極佳，總能荷包滿滿，快看看你上榜沒。

住飯店敲房門、鞋子弄亂根本沒用！民俗專家：「1動作」鬼就出不去了

農曆七月俗稱「鬼月」，不少民眾出門旅行或入住飯店時，總會特別注意相關禁忌。民俗專家王老師提醒，許多流傳已久的習慣，像是「先房敲門」或「故意把床鋪、鞋子弄亂」其實沒什麼作用，真正有效的做法其實很簡單。

「宰相肚裡能撐船」三生肖很少發怒！不是好欺負、是豁達、有修養

俗語說，「宰相肚裡能撐船」，生活中也有這樣大度的人。搜狐網分享，有三個生肖天生氣度寬宏，很少發怒，他們不是好欺負，而是格局大、修養好，不輕易與人爭執。他們懂得換位思考，以豁達心境笑看一切，不被煩心事困擾。

