處女座新月能量爆發！四星座動力全開 迎來全新轉折

塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，處女座新月帶來「立即行動」的能量，星象推力讓大家不再紙上談兵而動起來。特別是原本「行動派」的星座，只要動就會迎來關鍵轉折。老師點名四大星座，在新月後要立即出手抓住屬於自己的機會，建議同時參考太陽、上升星座。

TOP1 牡羊座／快狠準 跑在最前面

牡羊行動力12星座排第一，新月就像點燃引擎的火花。牡羊座可能突然想嘗試新專案、投資，或在職場上提出大膽想法。當別人還在觀望，牡羊座已經先衝出去收割第一波成果。這段時間，貴人也偏愛「勇敢的牡羊」，果斷與膽識，正是改變命運的關鍵。

TOP2 獅子座／自信滿滿 光芒萬丈

新月後，獅子的自信值直接拉滿。你可能會在會議上侃侃而談，或在團隊裡自然成為領導者。這份「主角氣場」吸引到的不只是掌聲，還可能是資源與夥伴的加入。勇敢表現自己，你的行動會因自信而閃耀，也讓機會主動找上門。

TOP3 天蠍座／專注執行 事半功倍

天蠍在新月加持下，專注力超驚人。你可能緊盯升遷機會、投資方向，或重要專案，全力以赴、不容干擾。因為專注，所以效率倍增；因為堅持，所以更容易突破困境。天蠍座別怕孤軍奮戰，你的堅定與洞察力，將帶來成功。

TOP4 摩羯座／穩扎穩打 長線致勝

摩羯雖然不會像牡羊或獅子那樣急衝，但你的行動力走的是「穩健牌」。新月後，你更願意花心思檢視計畫、規劃財務，或一步步完成目標。進度雖然不快，卻為未來奠下最牢靠的基礎。穩中求勝，才是摩羯翻轉局勢的底牌。

