中國情人節原本非這天？命理師曝七夕「試煉之愛」：求長久這樣做

▍中國情人節原本是上巳節

8月29日就是農曆7月7日「七夕」了，牛郎織女鵲橋相會傳說，聽起來很浪漫。命理師柯柏成臉書分享，現代人都把七夕當成中國情人節，但其實在上古至宋代之前，農曆3月初3的「上巳節」才是中國情人節。

古代「上巳節」這天，人們會結伴踏青，到水邊沐浴飲宴，女孩會舉辦成人禮，男女精心打扮相約出遊，贈送芍藥定情。大書法家王羲之正是「上巳節」和文人雅士聚會，寫下最著名的《蘭亭集序》。

▍今年七夕 象徵試煉之愛

命理師柯柏成指出，今年的七夕很特別，依照天干地支紀法，是「乙巳年甲申月庚午日」，也代表「試煉之愛」，很適合表白、溝通、修補關係，越是能勇敢面對，感情越能走長遠。

老師也分析，乙巳年為木火相生之年，桃花動能強，但必須誠懇。甲申月為木金交鋒，真心才能通過考驗。庚午日為金火相剋，情感裡可能有情敵出現，需要勇敢表態，才能收穫真感情。

▍情侶夫妻求和睦

老師建議，情侶或夫妻拜月老廟或觀音廟，準備紅線和雙份甜品(蛋糕、紅豆湯罐頭皆可)，紅線可用廟方提供，在香案前禱告：「ＯＯＯ（姓名、生辰八字），願與ＸＸＸ（對方姓名）心心相印，百年和合。」拜完將紅線繫在甜品包裝處，三日內吃完甜品。

▍單身求桃花

老師建議，拜月老廟，就按照廟方祭拜程序，期望理想對象的條件要盡量具象化。求得紅線及祭拜的供品，回家要放東南方（今年桃花位），供品隨時可吃掉，紅線可以放到今年冬至，如果冬至前出現理想對象，可以一直放著到確定關係為止。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。