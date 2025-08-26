快訊

中國情人節原本非這天？命理師曝七夕「試煉之愛」：求長久這樣做

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為七夕示意圖。圖/ingimage
圖為七夕示意圖。圖/ingimage

▍中國情人節原本是上巳節

8月29日就是農曆7月7日「七夕」了，牛郎織女鵲橋相會傳說，聽起來很浪漫。命理師柯柏成臉書分享，現代人都把七夕當成中國情人節，但其實在上古至宋代之前，農曆3月初3的「上巳節」才是中國情人節。

古代「上巳節」這天，人們會結伴踏青，到水邊沐浴飲宴，女孩會舉辦成人禮，男女精心打扮相約出遊，贈送芍藥定情。大書法家王羲之正是「上巳節」和文人雅士聚會，寫下最著名的《蘭亭集序》。

▍今年七夕 象徵試煉之愛

命理師柯柏成指出，今年的七夕很特別，依照天干地支紀法，是「乙巳年甲申月庚午日」，也代表「試煉之愛」，很適合表白、溝通、修補關係，越是能勇敢面對，感情越能走長遠。

老師也分析，乙巳年為木火相生之年，桃花動能強，但必須誠懇。甲申月為木金交鋒，真心才能通過考驗。庚午日為金火相剋，情感裡可能有情敵出現，需要勇敢表態，才能收穫真感情。

▍情侶夫妻求和睦

老師建議，情侶或夫妻拜月老廟或觀音廟，準備紅線和雙份甜品(蛋糕、紅豆湯罐頭皆可)，紅線可用廟方提供，在香案前禱告：「ＯＯＯ（姓名、生辰八字），願與ＸＸＸ（對方姓名）心心相印，百年和合。」拜完將紅線繫在甜品包裝處，三日內吃完甜品。

▍單身求桃花

老師建議，拜月老廟，就按照廟方祭拜程序，期望理想對象的條件要盡量具象化。求得紅線及祭拜的供品，回家要放東南方（今年桃花位），供品隨時可吃掉，紅線可以放到今年冬至，如果冬至前出現理想對象，可以一直放著到確定關係為止。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

冬至 七夕 月老 情人節

60年一次「乙巳青蛇年」逢鬼月 4生肖財運爆發

不在意金錢卻超會賺！四生肖有生意頭腦、輕輕鬆鬆「錢包滿滿」

住飯店敲房門、鞋子弄亂根本沒用！民俗專家：「1動作」鬼就出不去了

鬼月情侶禁忌一次看！不要壁咚、避免視訊、別說「我愛死你」

中國情人節原本非這天？命理師曝七夕「試煉之愛」：求長久這樣做

命理師柯柏成臉書分享，現代人都把七夕當成中國情人節，但其實在上古至宋代之前，農曆3月初3的「上巳節」才是中國情人節。

鬼月情侶禁忌一次看！不要壁咚、避免視訊、別說「我愛死你」

農曆七月俗稱「鬼月」，禁忌很多。小孟老師星座塔羅牌之清水孟臉書分享鬼月情侶之間的八大禁忌，小心別觸犯，否則可能惹怒好兄弟。

不在意金錢卻超會賺！四生肖有生意頭腦、輕輕鬆鬆「錢包滿滿」

有些人拚命賺錢卻總覺得不夠花，有些人壓根沒把錢看得太重，卻偏偏財運極佳，從來不缺錢花用。搜狐網分享，有四個生肖不是最在乎錢，卻從不缺錢，生意頭腦極佳，總能荷包滿滿，快看看你上榜沒。

住飯店敲房門、鞋子弄亂根本沒用！民俗專家：「1動作」鬼就出不去了

農曆七月俗稱「鬼月」，不少民眾出門旅行或入住飯店時，總會特別注意相關禁忌。民俗專家王老師提醒，許多流傳已久的習慣，像是「先房敲門」或「故意把床鋪、鞋子弄亂」其實沒什麼作用，真正有效的做法其實很簡單。

「宰相肚裡能撐船」三生肖很少發怒！不是好欺負、是豁達、有修養

俗語說，「宰相肚裡能撐船」，生活中也有這樣大度的人。搜狐網分享，有三個生肖天生氣度寬宏，很少發怒，他們不是好欺負，而是格局大、修養好，不輕易與人爭執。他們懂得換位思考，以豁達心境笑看一切，不被煩心事困擾。

60年一次「乙巳青蛇年」逢鬼月 4生肖財運爆發

今年是2025年乙巳年，也是60年一次的「青蛇年」，命理師楊登嵙提醒，目前農曆鬼月，生肖屬蛇值太歲、虎刑太歲、豬沖太歲、...

