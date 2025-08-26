快訊

宿舍鐵床鐵櫃被指如「監獄」 政大：配合捷運工程難整修

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

蝙蝠洞車禍空拍曝光！砂石車擦撞轎車撞破護欄墜崖 司機壓車底亡

不在意金錢卻超會賺！四生肖有生意頭腦、輕輕鬆鬆「錢包滿滿」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為成功談成生意示意圖。圖/AI生成
圖為成功談成生意示意圖。圖/AI生成

有些人拚命賺錢卻總覺得不夠花，有些人壓根沒把錢看得太重，卻偏偏財運極佳，從來不缺錢花用。搜狐網分享，有四個生肖不是最在乎錢，卻從不缺錢，生意頭腦極佳，總能荷包滿滿，快看看你上榜沒。

龍／眼光精準 財源滾滾

屬龍的人自帶王者氣場，做事氣度非凡。錢對他們來說不是唯一目標。龍眼光精準，在談判場合，領導氣場全開，談判時沉著有風度，總能輕鬆拿下合作案，財源滾滾而來。

猴／點子王 人脈通四方

屬猴的人腦筋轉得快，靈活又有創意，對錢沒那麼執著，卻總能把創意點子變成商機。無論開發產品或行銷，猴都能玩出新花樣。更厲害的是，猴人脈滿天下，任何狀況都能找到貴人幫忙，生意總能大賺。

豬／樂觀真誠 福氣滿滿

屬豬的人樂觀又大方，做事腳踏實地，不耍心機。因為待人真誠，豬的口碑、信用很好，合作夥伴都願意長久往來。豬天生福澤深厚，遇到難關，也總有貴人挺身相助，生意越來越旺。

蛇／冷靜謀略 穩扎穩打

屬蛇的人低調聰明，善於算計卻不急功近利。他們不會盲目追求短線，而是先觀察、分析，再在對的時機果斷出手。蛇憑著沉穩謀略，總能保持市場優勢，一步步累積財富。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財運 職場

