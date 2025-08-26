快訊

60年一次「乙巳青蛇年」逢鬼月 4生肖財運爆發

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
目前正值農曆鬼月，命理師楊登嵙分享，今年是乙巳青蛇年，有4個生肖在鬼月財運特別好。示意圖／AI生成
今年是2025年乙巳年，也是60年一次的「青蛇年」，命理師楊登嵙提醒，目前農曆鬼月生肖屬蛇值太歲、虎刑太歲、豬沖太歲、猴害太歲，屬該4生肖的民眾，要注意健康及安全，不過屬兔、羊、狗、鼠這4個生肖，農曆7月財運特別旺。

農曆鬼月財運旺的生肖，分述如下：

1.兔：

正財運勢相當旺，成績越來越穩定，把一些想到的點子記錄下來，在未來工作會有所幫助，正財運走高，上班族薪酬增長並非難事；自營者可因客源穩定而保有穩定的長期進帳，在一些合作案上或是過往的投資中獲得收益，宜於進行資金操作、買賣投資。

2.羊：

會有很多投資機會及貴人提點，投資運看好，另一個條件也是因為自己相當努力有上進心、以及強烈的進取心，所以在工作上會有貴人相助及提攜，天助也自助。因此事業及財運都雙雙提升，會因為貴人相助而有額外財富。

3.狗：

正財穩定，只要肯運用智慧和勞力，便可有穩定收入，生活無憂。有偏財運，抽獎活動不會空手而歸；不宜進行大額短期操作，宜長期投資，當心被套住而難有回報，只能眼看錢財隨水流。

4.鼠：

偏財運非常旺盛，購買刮刮樂或參加抽獎活動，都非常可能獲得不錯的獎項，有意外之財的機率增加，正財運穩中有升，上班族可因工作表現良好而獲得加薪機會；經商者若努力經營，將有機會收入翻倍。財運走升，財富增值會更為明顯，投資理財方面也少有進帳，把心思放在正財上回報更豐厚。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

蛇年 生肖 鬼月 偏財運

