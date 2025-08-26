快訊

住飯店敲房門、鞋子弄亂根本沒用！民俗專家：「1動作」鬼就出不去了

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人入住飯店進房前都會習慣先敲門。示意圖／ingimage
農曆七月俗稱「鬼月」，不少民眾出門旅行或入住飯店時，總會特別注意相關禁忌。民俗專家王老師拍短片提醒，許多流傳已久的習慣，像是「先房敲門」或「故意把床鋪、鞋子弄亂」其實沒什麼作用，真正有效的做法其實很簡單。

王老師表示，若入住新房間，一開始不要急著關門，因為關門鬼就出不去了，建議先將房內所有燈光打開，再把窗簾拉開，接著打開手機指南針，站在房間中央，面向南方，心中默念：「我今天想要住此房間，如有打擾請離開，乾元亨利貞」，總共要念三次。

接下來右手比劍指，依序朝北、東、南、西方向繞三圈，最後再想像光從虛空中進來，順時針轉，由門口轉出，都做完再關門就可以了。

王老師也解釋，「乾元亨利貞」是宇宙最原始的能量，就像陽光普照，念誦時瞬間提升周圍陽性磁場，鬼自然待不住想離開。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

