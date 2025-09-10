要追很久！四生肖愛情卡慢熱…兔想太多、2動物反覆確認心意

快訊

旺好運／ 旺好運
圖為男生追求女生示意圖。圖/AI生成
圖為男生追求女生示意圖。圖/AI生成

有些人性格特別「慢熱」，每件事都需要一定的過程才能放下戒備、全心投入。旺好運分享以下4個生肖，他們在愛情中都是慢熱一派，別跟他們急著來。

慢熱生肖：牛

屬牛的人性格較為小心謹慎，在感情方面也是如此，在戀愛時喜歡慢慢發展關係，不過只要他們認定的事情就會堅持下去，因此是適合長情的好對象。

慢熱生肖：兔

屬兔的人容易想得多、多愁善感，戒備心重，所以要放下戒心需要一段時間的考驗，沒有耐心、喜歡速食愛情的還是不要招惹他們了。

慢熱生肖：狗

屬狗的人性格偏向保守，很難馬上就對剛見面的人敞開心扉，在經過一定的認識，認為對方可靠、值得投入後，才會勇於接受。

慢熱生肖：豬

屬豬的人骨子裡就是慢熱的人，個性憨厚，他們談感情愛情比較理性，要經過長期相處與反覆確認才會定下來，不過要是一直猶豫不決，很可能會與真愛擦肩而過。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

