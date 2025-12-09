快訊

青森7.5強震飯店狂搖！台旅客先做1動作 日網讚貼心：完全正確

財劃法僵局…卓榮泰：只要總預算、強化防衛韌性條例通過 什麼都能談

很快取得50%市場！川普：台灣晶片產業正移向美國

最近不太順？手相壞習慣恐招厄運、「這顏色」指甲油也母湯

旺好運／ 旺好運
圖為咬指甲示意圖。圖/ingimage
圖為咬指甲示意圖。圖/ingimage

從「手相」紋路可以看出短期或一生的運勢，雙手就如同吸收好運的接收器，若因為不良的習慣有所受損，連帶就會影響到運勢，甚至招來厄運。旺好運分享，以下3種不利於運勢的手相壞習慣，一定要極力避免喔！

手相壞習慣一：咬指甲

有些人心裡感到焦慮時，不自覺會有咬指甲的舉動，久而久之會讓指甲處於不平整、無光澤的狀態，這都不利於接收好運，在各處發展都易有阻礙。

手相壞習慣二：指甲汙黑

不一定需要做漂亮的指甲彩繪，但指甲應保持整潔、時時修剪，並且少用黑色、深藍色調的指甲油，就能減少負能量的吸收。

手相壞習慣三：雙手骯髒

雙手若有弄髒，應隨時清洗、保持乾淨；若有手部的病症（如皮膚病），也應盡快治療，這都不利於接收好能量，長期如此會讓運勢走下坡！

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

手相 指甲 運勢

延伸閱讀

殺破狼週運勢／獅子戀情升溫 2星座當心血光之災

不做影響出入境？她曝出國前「必做1事」引共鳴：不然很躁鬱

水官生帶財！4生肖把握「大雪前」謝平安 來年運勢爆棚

詹惟中被脆友爆算命不專業 「我若不準一律退費」

相關新聞

最近不太順？手相壞習慣恐招厄運、「這顏色」指甲油也母湯

從「手相」紋路可以看出短期或一生的運勢，雙手就如同吸收好運的接收器，若因為不良的習慣有所受損，連帶就會影響到運勢，甚至招來厄運。旺好運分享，以下3種不利於運勢的手相壞習慣，一定要極力避免喔！

百年一遇！冬至強碰最後天赦日 命理師示警恐收走一波人

12月21日是節氣「冬至」，也是今年最後一個天赦日，命理師柯柏成表示，冬至又同時是天赦日，相當稀有，說是百年一遇也不過分...

每日星座運勢／摩羯認識資深專業人 把握請教機會

2025-12-9 牡羊座 短評：自我療癒的能力頗強，懂得自我調節情緒。 【整體運：】 夫妻在相處中會有些小摩擦，但是要明白，有吵有鬧才是生活。財運上不太順利，除非掌握了大量可靠而

三星座最會裝好人？雙子「假面閨蜜」、他一臉無辜心機深

知人知面不知心，那些星座原來最會裝好人？

2025最後天赦日！命理師曝這天「補財最強」：錯過再等80年

2025臨近尾聲，命理專家王老師發佈影片，指出12月21日逢天赦日與冬至，是難得的「補財日」，他向民眾科普這天的重要性，並提供開運的方法，提醒：「錯過要再等80年」。

大雪至12/21 四生肖病從口入 養生把握：慎房事、練形體、調飲食

本月7日至21日是大雪節氣，隨後才是冬至節氣，命理師楊登嵙提醒，大雪節氣，萬物潛藏，養生要順應自然規律，在「藏」字上下功...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。