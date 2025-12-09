最近不太順？手相壞習慣恐招厄運、「這顏色」指甲油也母湯
從「手相」紋路可以看出短期或一生的運勢，雙手就如同吸收好運的接收器，若因為不良的習慣有所受損，連帶就會影響到運勢，甚至招來厄運。旺好運分享，以下3種不利於運勢的手相壞習慣，一定要極力避免喔！
手相壞習慣一：咬指甲
有些人心裡感到焦慮時，不自覺會有咬指甲的舉動，久而久之會讓指甲處於不平整、無光澤的狀態，這都不利於接收好運，在各處發展都易有阻礙。
手相壞習慣二：指甲汙黑
不一定需要做漂亮的指甲彩繪，但指甲應保持整潔、時時修剪，並且少用黑色、深藍色調的指甲油，就能減少負能量的吸收。
手相壞習慣三：雙手骯髒
雙手若有弄髒，應隨時清洗、保持乾淨；若有手部的病症（如皮膚病），也應盡快治療，這都不利於接收好能量，長期如此會讓運勢走下坡！
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
