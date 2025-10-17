不被動！四生肖女勇敢追愛…虎直球告白、猴有興趣就出手

觀念在變，現在不是只有男人追求女人的傳統時代了！旺好運分享，以下這4個在感情中特別主動的生肖女，她們一旦喜歡了就會向心儀對象進攻！

勇敢追愛生肖女：虎

屬虎的女性個性豪爽，有勇往直前的精神，確認過自己的心意，就不會讓心儀對象溜走，一定勇於追求、主動發起攻勢！

勇敢追愛生肖女：馬

屬馬的女性很有毅力和決心，這種性格用在感情上也是一樣，她們相信只要肯努力，總有一天可以打動對方的心。

勇敢追愛生肖女：猴

屬猴的女性善於交際、人緣很好，異性緣極佳，若是有人能帶來沒體驗過的新鮮感，引發她們的興趣，就會忍不住想靠近。

勇敢追愛生肖女：雞

屬雞的女性觀念上較為開放，認為談感情不需要矜持，心有所屬就該往前邁進，因此只要遇上她們非常中意的人，就會立馬出手！

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。