不被動！四生肖女勇敢追愛…虎直球告白、猴有興趣就出手

旺好運／ 旺好運
圖為女追男示意圖。圖/AI生成
圖為女追男示意圖。圖/AI生成

觀念在變，現在不是只有男人追求女人的傳統時代了！旺好運分享，以下這4個在感情中特別主動的生肖女，她們一旦喜歡了就會向心儀對象進攻！

勇敢追愛生肖女：虎

屬虎的女性個性豪爽，有勇往直前的精神，確認過自己的心意，就不會讓心儀對象溜走，一定勇於追求、主動發起攻勢！

勇敢追愛生肖女：馬

屬馬的女性很有毅力和決心，這種性格用在感情上也是一樣，她們相信只要肯努力，總有一天可以打動對方的心。

勇敢追愛生肖女：猴

屬猴的女性善於交際、人緣很好，異性緣極佳，若是有人能帶來沒體驗過的新鮮感，引發她們的興趣，就會忍不住想靠近。

勇敢追愛生肖女：雞

屬雞的女性觀念上較為開放，認為談感情不需要矜持，心有所屬就該往前邁進，因此只要遇上她們非常中意的人，就會立馬出手！

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 愛情

「接住另一半」3星座可以共患難...雙魚同理又溫柔、他守護到最後

面對人生的困境時，如果有另一半的支持和鼓勵，便能以更健康的心態面對挑戰。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個會陪另一半度過難關的星座，快來看看你的另一半有沒有上榜吧！請參考太陽、上升、金星、7宮星座。

每日星座運勢／金牛高難度的工作 更能突顯實力

2025-10-17牡羊座短評：愛情甜蜜，容易獲得他人的理解。【整體運】今天需要處理的事情很多，工作繁重，讓你內心苦悶，不過回到家中有另一半的關愛，又能讓你感受到溫暖，重新取得平衡。財運不錯，業務工作

宇宙能量翻轉！4生肖今起運勢爆棚 屬兔副業發光、屬虎投資運佳

10月進入後半段，秋意漸濃、氣場轉旺，宇宙能量重新流動，根據《搜狐網》指出，從今（16日）起，屬龍、牛、虎、兔的朋友將迎來「命運轉折」，不但財運與事業並進、貴人助力也頻現，只要把握節奏、保持謙遜，這波好運將持續延展。

真愛還是只是玩玩？揭12星座男的愛情態度 一眼能看出端倪

對女人來說，感情裡容易受傷害，所以選擇要慎重。一個男人到底是想要娶你，還是玩玩而已，科技紫微網這就來告訴你，其實一眼就可以看出端倪。 牡羊男想要娶你的牡羊男會努力為你帶來快樂，凡事都考慮你的感受。

獨立有主見！3大星座女難以被征服 自信強勢像女王

每個星座都擁有獨特性格與魅力，「搜狐網」指出，其中有三個星座的女性，憑藉堅定的信念、鮮明的個性與不容妥協的態度，被譽為最難追的「女王級星座」。她們自主、有原則，不輕易被感情左右，讓不少男性望之卻步。

