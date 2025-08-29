不是鬼片看太多？夢到七種鬼代表「你壓力太大了」

日有所思，夜有所夢，如果你不是鬼片看太多，導致睡覺作夢也夢到，而是平常生活突然夢到以下這7種鬼怪出現，很有可能是反映現實的生活壓力，要多加注意了！

小丑：

代表在生活中被人誤解，心煩意亂，有種哭笑不得的感覺。

殭屍：

代表在現實生活遭受挫折，夢見自己變成有攻擊性的殭屍，表示想平衡挫折感。

骷顱：

象徵死亡，若對死亡有所恐懼的人，或是情感上有波折就可能夢到。

淹死鬼：

代表負荷著過多的情緒緊張、精神壓力，或在感情世界多有糾纏不清。

吸血鬼：

代表現實有什麼人事物正在吸走自己的能量，正感到精疲力竭。

無頭鬼：

代表思考過於理智，壓抑了情感，內心的負面感覺無法宣洩。

白衣女鬼：

代表內心孤獨、無助，渴望得到身邊人的關愛。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。