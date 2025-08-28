快訊

鬼月「寧可信其有」四生肖敬畏鬼神！兔沉迷玄學、這動物拜廟是日常

旺好運／ 旺好運
圖為中元普度示意圖。圖／AI生成
圖為中元普度示意圖。圖／AI生成

對於現代科學無法證實的神祕事物，如鬼怪、鬼神，有些人鐵齒不信，也有人覺得寧可信其有，需存敬畏之心，旺好運分享以下4個生肖，他們都很相信鬼神的存在！

最信鬼神生肖：兔

屬兔的人平常對於超能力、靈感、非科學範疇的事物就有強烈好奇心，甚至到了迷信的程度，鑽研這些神秘學讓他們覺得樂此不疲。

最信鬼神生肖：龍

屬龍的人覺得寧可信其有，對怪力亂神一直保持著敬畏的心，而且認為許多事冥冥之中自有天意，不可為了得到好處而做出傷害他人的歹事。

最信鬼神生肖：蛇

屬蛇的人性格敏感多疑，非常相信怪力亂神的存在，他們也往往是在生活不順遂時，到廟裡燒香拜拜或找人算命、占卜的常客。

最信鬼神生肖：豬

屬豬的人有不少體質敏感者，容易被不乾淨的東西干擾，他們在親身經歷過後就會非常確信，世界上有人類無法控制的存在，帶來一定的影響力。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

拜拜 算命 生肖 迷信 鬼月 好兄弟

相關新聞

明天七夕除了約會外…還有妙招開智慧、求子女、招好運、旺桃花

明天就是七夕情人節，俗語有云「七夕今宵看碧月，牛郎織女渡河橋」，命理師楊登嵙說，七夕有很多有趣的民俗傳統，雖然科學發達，...

鬼月「寧可信其有」四生肖敬畏鬼神！兔沉迷玄學、這動物拜廟是日常

對於現代科學無法證實的神祕事物，如鬼怪、鬼神，有些人鐵齒不信，也有人覺得寧可信其有，需存敬畏之心，旺好運分享以下4個生肖，他們都很相信鬼神的存在！

每日星座運勢／天秤工作注意細節才 不會因小失大

2025-08-28牡羊座短評：今天頗受異性歡迎。【整體運】異性緣良好，易遇到以試探性方式向你示以好感的異性，瞅準目標，今天是個收穫愛情的好日子；錢財守得太緊反而容易散財，小額借出款項會有意外驚喜；工

四生肖9月迎財運高峰 屬鼠5日至15日有望獲意外之財

進入9月，財運也悄悄轉向，《搜狐網》指出，四大生肖即將迎來財運高峰，包括生肖鼠、龍、猴、豬的朋友，不僅正職表現亮眼，副業偏財更是好消息不斷，無論正財或偏財都能雙雙報喜，堪稱一飛沖天！

三生肖下半年「恐被劫財」...豬挫折連連、這動物當心口舌是非破財

無論何時都要守住自己的錢財，不要讓有心人士劫走你的財富。命理專家周映君老師在節目《命運好好玩》中分享3個下半年恐被小人劫財的生肖，提醒民眾要特別小心自己的錢包。

「三生肖」人生先苦后甜！早年打拚、晚年有後福、不為錢發愁

有些人少年得志，很早就闖出一片天。也有人走老運，前半生辛苦打拚，後半生才慢慢嘗到甜頭。搜狐網分享「前半生辛苦勞累，後半生不為錢操心！三生肖厚積薄發有後福」，快看你上榜沒。

