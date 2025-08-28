鬼月「寧可信其有」四生肖敬畏鬼神！兔沉迷玄學、這動物拜廟是日常

對於現代科學無法證實的神祕事物，如鬼怪、鬼神，有些人鐵齒不信，也有人覺得寧可信其有，需存敬畏之心，旺好運分享以下4個生肖，他們都很相信鬼神的存在！

最信鬼神生肖：兔

屬兔的人平常對於超能力、靈感、非科學範疇的事物就有強烈好奇心，甚至到了迷信的程度，鑽研這些神秘學讓他們覺得樂此不疲。

最信鬼神生肖：龍

屬龍的人覺得寧可信其有，對怪力亂神一直保持著敬畏的心，而且認為許多事冥冥之中自有天意，不可為了得到好處而做出傷害他人的歹事。

最信鬼神生肖：蛇

屬蛇的人性格敏感多疑，非常相信怪力亂神的存在，他們也往往是在生活不順遂時，到廟裡燒香拜拜或找人算命、占卜的常客。

最信鬼神生肖：豬

屬豬的人有不少體質敏感者，容易被不乾淨的東西干擾，他們在親身經歷過後就會非常確信，世界上有人類無法控制的存在，帶來一定的影響力。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。