快訊

申請美公民添新關卡！美國恢復「鄰里查訪」要求老闆鄰居寫推薦信

《今際之國的闖關者》第3季遊戲內容升級! 火箭雨特效場面讓山崎賢人驚呼：「就是這個」

勞保結算日15號為「錯誤訊息」！達人曝退休最佳退保日：能多領一個月

鬼月夢鬼是好事？「夢到女鬼索命」大吉大利…你要發大財了

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為睡覺夢到鬼示意圖。圖／AI生成
圖為睡覺夢到鬼示意圖。圖／AI生成

常言道，「日有所思，夜有所夢」，但其實夢境也能反映你最近的運勢喔！清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，鬼月夢到下面這十種夢境，就可能會發大財，快來「對夢」入座吧。

👻鬼月發大財夢境👻

▍夢境1.夢到鬼魂穿牆：

代表你會穿越障礙，創業者將會往前邁進，財富累積快速。

▍夢境2.夢到往生祖先來找你並發金光：

代表祖先在陰間所積陰德全部送給你，你將會有中樂透或威力彩可能。

▍夢境3.夢到燒紙錢並且燒很旺：

代表投資之標的物旺到發熱，股票基金房地產漲到爆。

▍夢境4.夢到女鬼索命：

此夢竟然是大吉夢，代表外出大吉大利，可投資海外基金、海外股市、外幣、海外房地產等，都會大有展獲。

▍夢境5.夢到被鬼追：

代表會被錢追著跑，創業中人業績翻紅，旺到訂單交不出來被廠商催趕；倘若被鬼追有夢中夢產生，顯示會有擴廠，貴人不斷提攜，業務提升。

▍夢境6.夢到鐘馗：

會有貴人指點讓你發財。

▍夢境7.夢到七爺：

代表延壽，一見大吉，謝必安（七爺名字），會大發偏財，賭運亨通，逢賭必贏；反之夢到八爺，就非常不好，因為八爺名字叫范無救。

▍夢境8.夢到棺材：

夢境大吉，橫財降臨，投資卡住都能解套。

▍夢境9.夢到自己變成鬼：

代表業務合作成功，欠款收回。

▍夢境10.夢到家中有人往生：

大吉夢，顯示家人手氣旺，可以藉由家人手氣買大樂透威力彩。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月 夢境 祖先 樂透 房地產

延伸閱讀

三大星座容易為錢翻臉！牡羊衝動投資、他重情重義「最恨背叛」

從小常看見長髮女孩…原來是我出生8個月就過世的親姊姊

鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？

29日七夕情人節注意6大民俗禁忌 不能嘿咻理由…古書有記載

相關新聞

29日七夕情人節注意6大民俗禁忌 不能嘿咻理由…古書有記載

目前是農曆鬼月，七夕情人節是農曆七月七日，國曆為8月29日，七夕情人節屬於華人傳統浪漫溫馨的日子，命理師楊登嵙說，若無情...

「戀愛暴君」誰容易對戀人亂發脾氣？牡羊座一點就炸、這星座情緒如雲霄飛車

愛情甜蜜蜜，但也有可能一句話、一件小事就踩雷。搜狐網分享，這些星座戀愛時超容易對另一半「亂發脾氣」，歡迎對號入座，並小心服用。

鬼月夢鬼是好事？「夢到女鬼索命」大吉大利…你要發大財了

常言道，「日有所思，夜有所夢」，但其實夢境也能反映你最近的運勢喔！清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，鬼月夢到下面這十種夢境，就可能會發大財，快來「對夢」入座吧。

鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？

025年乙巳蛇年農曆七月（國曆2025/8/23～2025/9/21），我們將迎來處暑與白露這兩個節氣，時移處暑又臨秋，天朗氣清酷熱收。而且，恰逢民間傳統節日——七夕，正是祈願、表達情感的月份。那麼，十二生肖運勢是否明朗上揚？愛情會順遂圓滿嗎？以下，科技紫微網將提供詳細解析。

從小常看見長髮女孩…原來是我出生8個月就過世的親姊姊

有一天，我向某間宮廟請教時，宮廟的師兄看到我，便問我：「我看到妳姊姊在妳身邊，妳有沒有姊姊？」我認真的想了一想，才想起我從小就有位長期跟著我的女孩靈魂，跟太白星君一樣如影隨形，時至今日，他們仍一直待在我身邊，但我從未探究過這些靈魂為何要跟著我。

三大星座容易為錢翻臉！牡羊衝動投資、他重情重義「最恨背叛」

錢是生活中不可或缺的東西，但有些人為了金錢會不惜和親朋好友撕破臉。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個容易為錢翻臉的星座，快來看看你身邊有沒有此類型的人吧！請參考太陽、金星、火星、上升星座。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。