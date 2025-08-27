鬼月夢鬼是好事？「夢到女鬼索命」大吉大利…你要發大財了
常言道，「日有所思，夜有所夢」，但其實夢境也能反映你最近的運勢喔！清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，鬼月夢到下面這十種夢境，就可能會發大財，快來「對夢」入座吧。
👻鬼月發大財夢境👻
▍夢境1.夢到鬼魂穿牆：
代表你會穿越障礙，創業者將會往前邁進，財富累積快速。
▍夢境2.夢到往生祖先來找你並發金光：
代表祖先在陰間所積陰德全部送給你，你將會有中樂透或威力彩可能。
▍夢境3.夢到燒紙錢並且燒很旺：
代表投資之標的物旺到發熱，股票基金房地產漲到爆。
▍夢境4.夢到女鬼索命：
此夢竟然是大吉夢，代表外出大吉大利，可投資海外基金、海外股市、外幣、海外房地產等，都會大有展獲。
▍夢境5.夢到被鬼追：
代表會被錢追著跑，創業中人業績翻紅，旺到訂單交不出來被廠商催趕；倘若被鬼追有夢中夢產生，顯示會有擴廠，貴人不斷提攜，業務提升。
▍夢境6.夢到鐘馗：
會有貴人指點讓你發財。
▍夢境7.夢到七爺：
代表延壽，一見大吉，謝必安（七爺名字），會大發偏財，賭運亨通，逢賭必贏；反之夢到八爺，就非常不好，因為八爺名字叫范無救。
▍夢境8.夢到棺材：
夢境大吉，橫財降臨，投資卡住都能解套。
▍夢境9.夢到自己變成鬼：
代表業務合作成功，欠款收回。
▍夢境10.夢到家中有人往生：
大吉夢，顯示家人手氣旺，可以藉由家人手氣買大樂透威力彩。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
