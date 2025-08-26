鬼月情侶禁忌一次看！不要壁咚、避免視訊、別說「我愛死你」

農曆七月俗稱「鬼月」，禁忌很多。小孟老師星座塔羅牌之清水孟臉書分享鬼月情侶之間的八大禁忌，小心別觸犯，否則可能惹怒好兄弟。

👻情侶鬼月禁忌

1.不要壁咚

情侶不可以「壁咚」，因為俗話說「抹壁鬼」，也就是牆壁為陰冷之地，鬼魂容易穿牆而過，一不小心當心親到好兄弟。

2.郊外別喊名字

不要在空地或郊區喊彼此的名字，容易吸引好色鬼前來，若被好色好兄弟看見當心鬼壓床。

3.別去這些地方拜拜

情侶切莫一起騎車或手牽手到墳場、靈骨塔、姑娘廟拜拜，因為太過恩愛，會讓一些沒有伴侶的好兄弟嫉妒，嚴重的話會拆散情侶。

4.情話別說到「死」

情侶切莫在鬼月對另一半說「想死你了」或者「我愛死你了」、「為了你我可以去死」這些話，當心得罪好兄弟。

5.別去太老的戲院

鬼月情人不宜去太老的電影院看電影，當心旁邊多一個人。

6.約會別搭末班車

鬼月情人不宜一起搭末班車，相傳最後一班車都在晚上11：00至深夜1：30，也是陰氣最重的時間，見鬼機率最大。

7.散步別去這裡

鬼月情人一起遛狗避開公園與河提，當心好兄弟與你們一起散步，偷聽你們講話。

8.避免視訊

鬼月情侶避開視訊，當心視訊途中接收到莫名靈界電波。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。