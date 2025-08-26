不只拜月老！七夕轉運大法曝…求財運、戀愛運、帶娃運都靠這天
8月29日就是七夕情人節了，七夕是七夕是牛郎織女相會日，也是七娘母與床母生日。小孟老師星座塔羅牌之清水孟臉書分享，如果想要開運可以參考以下方法：
1.求感情大法
七夕是一年中求感情最好的日子，可在七夕當晚七點，用一張銀色的紙剪七個圓圈，貼放在窗戶旁，象徵北斗七星，牛郎織女很快就會帶來好的姻緣給你，若有暗戀對象，可在貼完七星後觀想對方的臉就能有情人終成眷屬。
2.求財運
七夕時可以在中午11點至下午1點間，帶一瓶未開封的水放到七娘媽或月老廟的桌上祭拜，拜完後立刻將拜過的水喝掉，喝完後49天後能得到強大桃花貴人，或金錢貴人。
3.未滿16歲的小孩要轉大人
民間相傳七夕是床母生日，小孩轉大人要用麻油雞與油飯對著小孩的床拜床母，床母會為小朋友加持，之後也會比較好帶。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
