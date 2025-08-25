農曆7月別剪髮 易經專家：多補陽氣 這些東西保平安

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
社頭鄉清水岩寺將在8月31日到9月4日將舉行「中元梁皇寶懺萬人祈福超渡法會」，今年報名者已近1萬4千人。資料照／清水岩寺提供
許多寺廟會在農曆7月舉辦消災祈福法會，而易經民俗專家胡瀚平也提醒大家，農曆7月除了不要到陌生水域戲水，因農曆7月屬陰，最好能多補陽氣，多曬太陽、少吃涼性食物，也可用海鹽、綠豆、紅豆辟邪。

彰化縣社頭鄉清水岩寺將在8月31日到9月4日（農曆7月9日到13日）舉行「中元梁皇寶懺萬人祈福超渡法會」，清水岩寺總幹事、社頭鄉代會主席陳慶福說，今年登記者又創新高已近1萬4千人，報名者來自全省各地，目前仍開放信眾預約報名中，法會將會請僧眾法師主法禮懺梁皇寶懺，詳情可參閱清水岩寺臉書官網。

易經專家、彰師大退休教授胡瀚平也提醒大家，農曆7月不要入生域戲水、幽地拍照，不剪髮、不吃生食，不試膽玩大膽遊戲、不拍人肩膀。並可準備海鹽、綠豆、紅豆、艾草等，以護持平安順利、好運相隨。

胡瀚平說，頭髮屬於陰性，在陰氣較重的7月，就不要剪髮，以免失去平衡，也不要去陰性比較多的森林內拍照，可多接觸陽性之物，例如多曬太陽，多吃溫熱陽性食物，涼性食物少吃。

也不要調皮不信邪，故意去玩什麼大膽遊戲，不要亂拍人肩膀。胡瀚平說，人的左右肩各有善魂和惡魂，要讓魂神安寧，所以不要亂拍人的肩，以免驚魂，就容易被陰物侵入。

胡瀚平說，許多寺廟在農曆7月辦「梁皇寶懺法會」也很好，梁皇寶懺起於六朝，是很正統的超渡法會。而海鹽、綠豆、紅豆也有辟邪效果，日本有灑豆辟邪的習俗，也是來自中國，豆子又有飽滿圓滿之意，而海鹽也可用來撒淨，用海鹽拿來淨身也很好。

