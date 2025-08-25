唐綺陽星座運勢週報：獅子桃花與人緣旺盛、天秤感情斷捨離、金牛事業運超旺
【唐綺陽星座運勢週報8/25-8/31】
星象影響：水星獅子、金星進獅子
本週水星獅子最後一週，透過自省與內心對話，自己與整體社會在過程中，重新認知與和解，找到嶄新的自我。週二金星進獅子，獅子座受惠良多，外貌升級、桃花與人緣旺盛。時尚、創作藝術及大型活動、演藝圈產業活躍。
12星座個別影響：
牡羊：需支援上級或長輩狀況；感情浪漫點別太呆板
雙子：當心健康及做事的彈性；感情別因小問題爭執
獅子：小細節處理妥當也很重要；感情裡要放下面子
天秤：適合放下過去、重新開始；感情斷捨離更舒心
金牛：事業運太旺反而難消化；感情亦需留意爛桃花
處女：即使順行也別掉以輕心；感情當心有情敵出現
射手：中階主管較容易有意見；感情裡要收斂壞脾氣
水瓶：適度放軟態度勿太死板；感情易忽略有人示好
巨蟹：受女性貴人賞識提拔；感情女生有年下戀機會
天蠍：合作順利、進展快速；感情有一見鐘情的可能
魔羯：事業更適合單打獨鬥；感情掌握主導權更順利
雙魚：適合創作類型的工作；感情太多情緒略顯花心
