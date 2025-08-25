本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「突破好時機」：能贏得豐厚獎金

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要拿出最敬業的態度，就能讓錢財湧入自己的荷包中，有人則是提供最佳建議，就能帶來源源不絕的財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬龍

專門自製、自銷的自製商，總是充滿許多的挑戰，如果你是販售自製商品的店家，例如甜點、罐頭、麵食等，本周會有一波高潮，在這段時間裡，生意將絡繹不絕的前來，你需要整軍以待，拿出最敬業的態度，趕工出貨，屆時就會看到滿滿錢財，湧入自己的荷包中。

第四名：血型A型+生肖屬鼠

隨著全球暖化，高溫炎熱的天氣變得越來越長，如果你是飲料店、咖啡廳、冰品等相關的工作者或經營者，本周財運相當不錯，在這段時間裡，會有許多客人前來消費，讓老闆樂開懷，員工也有加班的機會，只要保持良好的服務態度，就能讓財源不斷的豐富自己的財庫。

第三名：血型O型+生肖屬蛇

熱鬧的環境，總是能吸引許多人共襄盛舉，如果你是活動企劃、宴會主持人、會場布置等相關工作者，本周會有很不錯的運氣，在這段時間裡，有機會接到各種不同會場的工作機會，好好表現，好好發揮，就能得到非常好的成果以及稱讚，屆時更能讓自己的荷包變得豐厚飽滿。

第二名：血型B型+生肖屬雞

愛美是人的天性，尤其在現今社會，有越來越多人追求自身的完美，如果你是美容相關的工作者，例如美髮、美體、美甲或是醫美等，本周財運爆發，在這段時間裡，會有許多舊雨新知前來消費，你只要提供最佳建議，就能讓客人心甘情願的消費，替你帶來源源不絕的財富。

第一名：血型O型+生肖屬羊

如果你是需要東奔西跑，到處溝通交流的業務人員，特別是工廠原物料的業務，本周是你有所突破的時候，在這段時間裡，你可要更加的勤奮努力，多去和客戶交際，憑藉著你的誠心和熱忱，就能夠打動對方，替自己簽下好幾張訂單，除了讓老闆滿意外，更能贏得豐厚的獎金。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。