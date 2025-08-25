快訊

財運示意圖。圖／AI生成
在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要拿出最敬業的態度，就能讓錢財湧入自己的荷包中，有人則是提供最佳建議，就能帶來源源不絕的財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬龍

專門自製、自銷的自製商，總是充滿許多的挑戰，如果你是販售自製商品的店家，例如甜點、罐頭、麵食等，本周會有一波高潮，在這段時間裡，生意將絡繹不絕的前來，你需要整軍以待，拿出最敬業的態度，趕工出貨，屆時就會看到滿滿錢財，湧入自己的荷包中。

第四名：血型A型+生肖屬鼠

隨著全球暖化，高溫炎熱的天氣變得越來越長，如果你是飲料店、咖啡廳、冰品等相關的工作者或經營者，本周財運相當不錯，在這段時間裡，會有許多客人前來消費，讓老闆樂開懷，員工也有加班的機會，只要保持良好的服務態度，就能讓財源不斷的豐富自己的財庫。

第三名：血型O型+生肖屬蛇

熱鬧的環境，總是能吸引許多人共襄盛舉，如果你是活動企劃、宴會主持人、會場布置等相關工作者，本周會有很不錯的運氣，在這段時間裡，有機會接到各種不同會場的工作機會，好好表現，好好發揮，就能得到非常好的成果以及稱讚，屆時更能讓自己的荷包變得豐厚飽滿。

第二名：血型B型+生肖屬雞

愛美是人的天性，尤其在現今社會，有越來越多人追求自身的完美，如果你是美容相關的工作者，例如美髮、美體、美甲或是醫美等，本周財運爆發，在這段時間裡，會有許多舊雨新知前來消費，你只要提供最佳建議，就能讓客人心甘情願的消費，替你帶來源源不絕的財富。

第一名：血型O型+生肖屬羊

如果你是需要東奔西跑，到處溝通交流的業務人員，特別是工廠原物料的業務，本周是你有所突破的時候，在這段時間裡，你可要更加的勤奮努力，多去和客戶交際，憑藉著你的誠心和熱忱，就能夠打動對方，替自己簽下好幾張訂單，除了讓老闆滿意外，更能贏得豐厚的獎金。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

唐綺陽星座運勢週報：獅子桃花與人緣旺盛、天秤感情斷捨離、金牛事業運超旺

本週水星獅子最後一週，透過自省與內心對話，自己與整體社會在過程中，重新認知與和解，找到嶄新的自我。週二金星進獅子，獅子座受惠良多，外貌升級、桃花與人緣旺盛。時尚、創作藝術及大型活動、演藝圈產業活躍。

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「突破好時機」：能贏得豐厚獎金

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要拿出最敬業的態度，就能讓錢財湧入自己的荷包中，有人則是提供最佳建議，就能帶來源源不絕的財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

每日星座運勢／巨蟹難得的談心機會 針對問題討論

2025-08-25牡羊座短評：寬容更能顯示出你的魅力。【整體運】把問題細節化反而激化矛盾，大而化之對已婚者而言才是好方法；備受爭議的理財方法經你的驗證會得到不錯的評價，且頗適用於你；今天的你倍受冷落

你工作最佳拍檔是誰？快看「三合生肖」…整組能互補

在職場中，如果能遇到性格相似，相處融洽的同事，相互合作勢必能讓工作更有效率。命理專家湯鎮瑋老師在節目《命運好好玩中》分享4組是公座最佳拍檔的生肖組合，只要同一組任意組合都可以。

農曆鬼月7大生活禁忌不可不知！不能結婚居首 但有解套方式

農曆7月1日是國曆8月23日，在華人民俗信仰象徵進入鬼月，一直至國曆9月21日晚上11時才結束，命理師楊登嵙提醒，一般在...

殺破狼週運勢／處女對職場現況不滿 3星座出現「有好感的人」

白羊座： 整體運勢 感情運方面，金星進入戀愛宮位，突然煞到某個人，會偷偷追蹤對方，了解他越多，越覺得他很迷人。有情感對象的白羊座，與喜歡的人有許多互動，兩人關係有更進一步的發展。 家宅運方面

