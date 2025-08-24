農曆鬼月7大生活禁忌不可不知！不能結婚居首 但有解套方式

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
目前已進入農曆鬼月，命理師楊登嵙分享民俗月的生活禁忌。圖／AI生成
目前已進入農曆鬼月，命理師楊登嵙分享民俗月的生活禁忌。圖／AI生成

農曆7月1日是國曆8月23日，在華人民俗信仰象徵進入鬼月，一直至國曆9月21日晚上11時才結束，命理師楊登嵙提醒，一般在民俗月會有一些生活禁忌，包括不要結婚、開市等等，不過若新人想在農曆鬼月辦理結婚，仍有解套方案，無須過於緊張。

命理師楊登嵙說，一般不建議在鬼月辦理結婚，通常是指結婚迎娶儀式、結婚登記不要在鬼月進行。但若還是想在鬼月結婚，辦理婚宴時，可以不穿婚紗改穿禮服，作為解套方式，目前很多的禮服都已比婚紗漂亮，把婚宴變成一般的請客，就不會犯到禁忌。

楊登嵙提醒，禮服不可全黑、全白，容易招陰，或含有辦喪意涵，招來不好的能量，另外奇裝異服也不可，容易讓好兄弟把你當同類，容易卡到陰。

以下為農曆鬼月生活7大禁忌，分述如下：

一、不要結婚：

很多好兄弟都還沒結婚就去世，在鬼月結婚，如同向祂們炫耀，會招來好兄弟的忌妒。

二、不要開市：

鬼月開市，不是好的開始，往往經營不順利而收場。

三、不撿紅包：

走在路上看到錢包、紅包袋、鈔票、零錢、物品，千萬不要隨便撿拾，因為那很有可能會替你帶來「鬼妻」或是招來好兄弟跟隨。

四、不出殯：

非不得已要辦喪事，選定日子火化還不算圓滿，因為「燒庫錢」這個步驟不會在鬼月做，最主要的原因，就是擔心「好兄弟」半路攔截，會等農曆7月過後才會進行「燒庫錢」及進塔。

五、不亂說話：

行經喪禮、祭祀場所，要注意言行舉止，切勿亂說話或態度輕浮，心裡也不可以有不敬的念頭，小心被「好兄弟」盯上。

六、不玩錢仙、碟仙：

鬼月千萬別因為一時興起，而玩錢仙、碟仙那類的恐怖遊戲，小心脫不了身而帶來麻煩。

七、不踩踏冥紙：

路上看到灑落的冥紙，千萬不要踩踏，更不要亂燒冥紙引來「好兄弟」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

結婚 鬼月 好兄弟

