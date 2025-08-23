《鬼滅之刃》角色星座大公開！「從個性看」猗窩座、鬼王無慘是這2種

最近上映了《鬼滅之刃》劇場版的電影，突然發現作者吾峠呼世晴在設定角色星座時真的很用心呢。每個人物的星座特質都跟他們的性格完美吻合，讓我忍不住想跟大家分享一些有趣的觀察。

巨蟹座的療癒力量——炭治郎

炭治郎真的是巨蟹座的完美代表！那種天生的同理心和保護欲，還有面對敵人時都能保持慈悲的心，這不就是巨蟹座最珍貴的特質嗎？我常說，巨蟹座的人都有一顆「媽媽心」，炭治郎就是最好的證明。他不只照顧妹妹，連對鬼都能感受到對方的痛苦。這種敏感度有時候會讓巨蟹座的朋友覺得很累，但這也是你們最大的天賦，能夠療癒身邊的人。

處女座的多重面貌——善逸、小芭內、悲鳴嶼

處女座在鬼滅裡有三個代表，每個都展現了不同面向的處女座特質，真的很有趣！善逸那種「我要死了我要死了」的碎碎念，還有對自己能力的極度不自信，展現了處女座愛鑽牛角尖的一面。但一睡著就變成雷電高手，證明處女座其實潛力無限，只是太容易被內心的批判聲音綁架。

小芭內那種對戀柱的默默守護，還有對新人嚴格的要求，就是處女座那種「我是為你好」的愛的表現。

而悲鳴嶼作為最強的岩柱，那種冷靜分析、明辨是非的能力，展現了處女座理性專業的一面。

金牛座的堅持力——伊之助 & 杏壽郎

金牛座出了兩個超有趣的對比！伊之助是比較野性的金牛座，杏壽郎則是成熟穩重的版本。但他們都有金牛座最核心的特質，一旦決定了什麼，就會堅持到底。伊之助那種「我就是要當老大」的固執，還有杏壽郎那種「絕對不會讓任何人受傷」的信念，都是金牛座那股牛脾氣的展現。只是表達方式不同而已。

水瓶座的獨特思維——富岡義勇

義勇真的太水瓶座了！那種「我就是跟大家不一樣」的氣質，還有明明很關心別人卻不知道怎麼表達的悶騷感，根本就是水瓶座男生的寫照。水瓶座的人常常被誤解成冷漠，但其實只是用不同的方式在愛人。義勇默默保護炭治郎和禰豆子，就像水瓶座朋友默默為你做很多事，但從來不會大聲說出來。

雙魚座的直觀智慧——胡蝶忍

胡蝶忍那種表面溫和、內心複雜的特質，還有那種能夠感受到別人情緒的敏銳度，完全就是雙魚座的性格。雙魚座的人常常會把痛苦藏在微笑後面，就像胡蝶忍一樣，總是在照顧別人的情緒，但其實自己的內心也需要被理解和療癒。

魔羯座的突破極限——禰豆子

她是唯一一個不會被太陽燒死的鬼，這根本就是魔羯座「我要突破所有不可能」的精神寫照啊！魔羯座最厲害的就是這種堅持不懈的毅力，別人覺得不可能的事情，你們偏偏要做給大家看。禰豆子用兩年的時間克服了鬼的致命弱點，就像魔羯座朋友總是在默默努力，然後突然間就達成了讓所有人跌破眼鏡的成就。而且她變成鬼之後還能保持理智、保護人類，這種自我控制力也超級魔羯座。你們就是有這種神奇的能力，可以在最困難的情況下還堅持做對的事。

天蠍座的神秘魅力——宇髓天元

天元那種「我很華麗」的自信，還有神秘的忍者背景，根本就是天蠍座的代表作！表面上很張揚，但其實內心深處有很多秘密。天蠍座的人總是有這種矛盾的魅力——既想要被注意，又想要保持神秘感。天元有三個老婆這件事也很天蠍座，因為你們對感情的佔有欲真的很強啊！（笑）

獅子座的王者風範——時透無一郎

無一郎剛開始那種漠不關心的樣子，其實是獅子座受傷後的保護機制。真正的獅子座都有一顆想要保護別人的心，只是有時候會用冷漠來偽裝自己。當無一郎找回記憶後，那種為了保護別人可以犧牲一切的精神，就是獅子座最純粹的表現。你們天生就有領導者的氣質，即使年紀小小也能承擔重責大任。

雙子座的多面性——甘露寺蜜璃

蜜璃那種一下子害羞臉紅、一下子戰鬥力爆表的反差，完全就是雙子座的日常啊！你們就是有這種神奇的能力，可以在不同情況下展現完全不同的面貌。而且蜜璃那種天真直率的個性，還有對愛情的憧憬，也很符合雙子座對新鮮事物的好奇心。你們總是能在平凡的生活中找到樂趣。

射手座的自由靈魂——不死川實彌

實彌那種說話不經大腦、想到什麼就說什麼的個性，根本就是射手座的經典表現！射手座的朋友就是這樣，心裡想什麼嘴巴就說什麼，完全不會拐彎抹角。而且射手座最受不了假惺惺的東西，實彌看到鬼就是要殺，沒有什麼好商量的，這種黑白分明的處事方式也很射手座。雖然他的方法看起來很粗暴，但出發點都是為了保護人類，只是表達方式比較...直接一點。

★反派角色的星座推測

雖然作者沒有公開設定反派的星座，但根據他們的性格，我忍不住想推測一下：

牡羊座的戰鬥本能——猗窩座

猗窩座個性單純，在當鬼後，那種見到強者就興奮、想要正面對決的個性，根本就是牡羊座的寫照！牡羊座最愛挑戰，越困難的對手越想試試看。而且他那種直來直往的戰鬥風格，還有「我要變得更強」的單純想法，都很符合牡羊座熱血直率的特質。只是這份對戰鬥的熱情被鬼的本性扭曲了。

射手座的自我中心——鬼舞辻無慘

無慘最可怕的地方，就是他建立了一套完全以自己為中心的價值觀！射手座很容易建立自己的哲學體系，無慘就是把「我要永生，我是完美的」這套邏輯發揮到極致，完全不在乎別人的死活。射手座在追求目標時有時候會變得很自私，無慘就是這種特質的極端表現。他為了永生可以犧牲任何人，在他的價值觀裡這些都是「必要的代價」，完全沒有罪惡感。

而且無慘那種不想被任何東西束縛的特質也很射手座，他最害怕的就是死亡這個「終極限制」，所以拚命想要掙脫。射手座最討厭被規則約束，無慘則是連生死的自然法則都想要打破。

