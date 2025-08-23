快訊

農曆7月鬼門開 好兄弟紙錢交焚化爐集中焚燒...這儀式不能少

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
中元普度可「以米代金」。圖／北市民政局提供

為鼓勵市民響應金銀紙錢集中焚燒政策，北市中元普度期間，將好兄弟的金銀紙錢交給焚化爐集中焚燒，日前舉辦木柵、內湖、北投3座焚化廠稟告祭拜的淨爐儀式，讓民眾信賴市府，安心配合金銀紙錢集中焚燒政策。

中元普度期間，民眾焚燒紙錢表達對好兄弟、祖先及孤魂的敬意，但北市人口稠密，露天焚燒金銀紙錢影響居住環境品質，也會影響居民的健康，北市府規畫在內湖焚化廠金銀紙錢專爐專燒，同時為便利民眾配合集中焚燒，北投、木柵焚化廠則協助收運後送往內湖焚化廠專爐專燒，各廠待燒金紙、銀紙錢亦分開單獨儲存。

民政局指出，為讓民眾放心把金銀紙錢送到焚化廠集中焚燒，每年農曆7月鬼門開前，辦理稟告祭拜淨爐儀式，讓民眾更加安心。另外，北市3座焚化廠均有神明長年駐守，負責統籌分配金銀紙錢。

北市8月21日舉行3座焚化廠的稟告祭拜（淨爐）儀式，由民政局副局長吳坤宏率市府環保局與財團法人台北市台灣省城隍廟共同祭拜，邀請各里長及各區民俗委員會代表參加。

民政局指出，自即日起，民眾可至台北市各里辦公處索取「金銀紙錢集中焚燒紙錢專用袋」或「金銀紙錢集中焚燒紙錢專用貼紙」數量有限發完為止，貼紙可黏貼於自行準備的紙袋，金銀紙錢裝袋後送至集中點或焚化廠集中焚燒。此外，亦可採行「以米代金」，以平安米替代金銀紙錢普度祭祀。

民政局指出，有金銀紙錢焚燒需求之寺廟、機關或團體，可於農曆7月向區公所或里辦公處領取「金銀紙錢集中焚燒通行證」或自行至民政局網頁（http://ca.gov.taipei/）、各區公所網頁下載列印，填妥後憑通行證自行將金銀紙錢運送至焚化廠集中焚燒。

北市民政局長陳永德指出，感謝環保局及焚化廠人員不計辛勞及付出，讓民眾信賴市府安心配合金銀紙錢集中焚燒政策，另也希望全體市民響應「以米代金」，從源頭減少紙錢的焚燒量，用米來取代金銀紙錢，用誠心祭拜神明、祖先、好兄弟。

民政局指出，中元普度為民間信仰的重要宗教活動，除了一般的祭祀方式外，也提供不分時地皆可以普度的線上祭拜網站，還可以參加抽獎活動，自8月23日起至9月21日（農曆7月）下午5時止，至民政局線上祭拜網站（https://iwnet.civil.taipei/Purdue）參加線上普度後，填下基本資料即可參加抽獎活動，預計抽出300名幸運兒，有機會把不鏽鋼野炊鍋盤、真空手拿杯、真空食物保溫罐、超市禮券等好禮帶回家。

另外，專用袋、通行證、集中點及以平安米包裝袋圖稿等相關資訊，請洽民政局官方網站(https://ca.gov.taipei/Default.aspx)最新消息「114年度香枝與金銀紙錢減量及集中焚燒活動開跑！」或網路搜尋「拜拜減碳 神明稱讚」。

