處暑藏天機！命理師曝「7大生肖」運勢逆轉 第一名幸運值超高

今(23日)進入處暑，意味著夏天已逐漸接近尾聲，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，有7大潛能生肖運勢卻是正要悄悄起飛，其中屬兔者不動聲色，才能出奇制勝；屬虎者家庭關係可望破冰；屬狗的朋友這段時間適合開課或成為別人導師；屬鼠的朋友，則有望升官發財；生肖蛇者，適合活成自己的樣子；屬龍者可望成為自己舞台的主角；最旺的是屬馬的朋友，好運爆棚，適合投資土地、求婚或懷孕。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(8/23至9/07) 走旺運的7生肖是：

Top7 ： 兔

屬兔的朋友，這段時間處在行動力的修煉期，並且在關係中尋找平衡，凡事不要硬碰硬，要運用策略來行動，避實擊虛。最近不論情緒或衝突都會來得特別快，若能不動聲色，反而能勝出，此段時間也適合學習談判課、領導學跟溝通行銷。

Top6 ： 虎

屬虎的朋友，這段時間愛會在破裂後重生，家族糾葛有機會破冰，也同時讓心靈有所提升。要注意在愛情中會有重大強烈劇情的發展，不論是進一步深愛、破裂或轉化都有可能，如果你是位老師，在這段期間，有機會成為別人的破關者，幫助引領方向，並擁有強大的感召力。

Top5 ： 狗

屬狗的朋友，這段時間靈魂指引的方向逐漸明朗化，信任命運的安排會讓你贏得更多，適合心靈事業開展或把藝術創作展現給眾人看，用療癒他人的方式進行，將會收穫更多。這段時間不適合推銷普通產品，比較適合提供高能量價值、含金量高、擁有情感支持型的服務，或有未來夢想的產品，很適合開課、錄音、作詩、寫作跟拍照；越誠實的面對自己的創傷，自我提升的機會越高，能量也會越強大，而且會快速穿越。

Top4 ： 鼠

屬鼠的朋友，這段時間容易在職場獲得升遷，受到貴人賞識與幫助，健康問題也會好轉，過去持續默默耕耘的你，現在就是被看到的時機，千萬不要辭職或逃跑，但可以考慮進修、提升自我，你的貴人正是嚴師類型的長輩，雖然不好親近，但是卻會在適當時機拉你一把。

Top3 ： 蛇

屬蛇的朋友，這段時間展現自己，不用活成別人眼中的樣子，名氣就自然會成形，也不需要壓抑自己的表達慾望，可以透過創作、演講多溝通，或利用拍影片、音樂創作來展現自己，人脈將會大量爆增，但也不要忘了向內看，覺察自我優缺點，此時正是紅火時機。

Top2 ： 龍

屬龍的朋友，這段時間有主角登場的感覺，人生系統全面升級，事業職涯重啟，記得更新自我形象，自律能讓財富暴漲，也適合組織團隊。處暑期間是你今年人生的轉折點，一定要規劃好自己的願景，並訂下業績目標，認真的執行是可以達成的，要特別加強『流程、教案、健康、專業』這四個領域，將會帶來收入與影響力，過去的拖延或混亂，都要盡快清理，不用害怕重新整理人脈圈。

Top1 ： 馬

屬馬的朋友，這段時間幸運值超高，運勢爆棚，正財運旺，有改善家運的能力，買賣土地、房地產能有成功的收益，推銷讓人安心的產品，不但能創造財富，也能增加忠實粉絲，如果家族有紛爭，此時也是和解的好時機，感情上很適合復合、求婚或者是懷孕，好好把握自己的強運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。