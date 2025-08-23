不記仇、不翻舊帳！「3星座」吵架也不會讓感情變淡 能守住關係的底線
在親密關係中，意見分歧與爭執往往難以避免。但有些人能用成熟的態度處理衝突，不會因一次爭吵而讓感情倒退。他們不會輕易記仇，也不會反覆翻舊帳，而是選擇溝通與理解。「搜狐網」列出以下三個星座，正是這樣的代表。
白羊座
白羊座個性直接，面對問題時喜歡開門見山。他們處理衝突的方式是當下坦率表達，事後冷靜後再主動溝通。雖然爭吵時語氣可能較激烈，但他們不會放在心上，也不會長時間懷恨在心。白羊座認為，每一次爭執都是磨合的一部分，處理好反而有助於加深彼此的了解。
獅子座
獅子座在關係中通常扮演主導角色，具有責任感。他們面對爭執時，願意正視問題，與對方一起尋找解決方法。對獅子座來說，持續累積不滿並不會帶來好結果，因此他們傾向於讓過去的爭執留在當下，而不是反覆提起。他們相信真誠的溝通能夠維持感情的穩定。
處女座
處女座對感情的態度一向務實且細心。在發生爭吵後，他們會先檢視自身的言行，再設法理解對方的立場。處女座不急於批評，而是傾向與對方冷靜討論，找出雙方都能接受的方式來解決問題。這種理性處事的態度，有助於維持關係的平衡與成熟發展。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
