快訊

高雄槍擊命案…槍手30秒槍殺死者！警從這些手法研判是「PRO」級的

甲子園／沖繩尚學勇闖決賽全島掀狂熱 航空增開應援班機

駭人畫面曝！台中騎士待轉區停等紅燈...遭21歲「無照男」背後撞飛慘死

不記仇、不翻舊帳！「3星座」吵架也不會讓感情變淡 能守住關係的底線

聯合新聞網／ 綜合報導
有些人能用成熟的態度處理衝突，不會因一次爭吵而讓感情倒退。他們不會輕易記仇，也不會反覆翻舊帳。 圖／ingimage
有些人能用成熟的態度處理衝突，不會因一次爭吵而讓感情倒退。他們不會輕易記仇，也不會反覆翻舊帳。 圖／ingimage

在親密關係中，意見分歧與爭執往往難以避免。但有些人能用成熟的態度處理衝突，不會因一次爭吵而讓感情倒退。他們不會輕易記仇，也不會反覆翻舊帳，而是選擇溝通與理解。「搜狐網」列出以下三個星座，正是這樣的代表。

白羊座

白羊座個性直接，面對問題時喜歡開門見山。他們處理衝突的方式是當下坦率表達，事後冷靜後再主動溝通。雖然爭吵時語氣可能較激烈，但他們不會放在心上，也不會長時間懷恨在心。白羊座認為，每一次爭執都是磨合的一部分，處理好反而有助於加深彼此的了解。

獅子座

獅子座在關係中通常扮演主導角色，具有責任感。他們面對爭執時，願意正視問題，與對方一起尋找解決方法。對獅子座來說，持續累積不滿並不會帶來好結果，因此他們傾向於讓過去的爭執留在當下，而不是反覆提起。他們相信真誠的溝通能夠維持感情的穩定。

處女座

處女座對感情的態度一向務實且細心。在發生爭吵後，他們會先檢視自身的言行，再設法理解對方的立場。處女座不急於批評，而是傾向與對方冷靜討論，找出雙方都能接受的方式來解決問題。這種理性處事的態度，有助於維持關係的平衡與成熟發展。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

延伸閱讀

四大星座堅強到讓人心疼 獅子上榜：再累也不想讓人失望

職場倒吃甘蔗！三星座下半年大豐收...射手轉型成功、他遇到伯樂

三星座學霸體質！天蠍邏輯清晰、這星座頭腦好「學一遍就會」

外表高冷內心溫暖！3星座認識越深越讓人著迷　摩羯可靠、水瓶超強後盾

相關新聞

表面無情、其實最溫柔！「3星座」外冷內熱 不輕易表現情感

在日常互動中，有些人表現出來的態度總讓人覺得難以親近，甚至給人「無情」、「難搞」的印象。但事實上，他們內心可能比誰都細膩、重感情，只是不願輕易展露情緒與弱點。「搜狐網」列出以下三個星座，表面看似冷淡、原則強硬，實則內心藏著柔軟的一面，只有真正理解他們的人才會看見。

處暑藏天機！命理師曝「7大生肖」運勢逆轉 第一名幸運值超高

今(23日)進入處暑，意味著夏天已逐漸接近尾聲，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，有7大潛能生肖運勢卻是正要悄悄起飛，其中屬兔者不動聲色，才能出奇制勝...

不記仇、不翻舊帳！「3星座」吵架也不會讓感情變淡 能守住關係的底線

在親密關係中，意見分歧與爭執往往難以避免。但有些人能用成熟的態度處理衝突，不會因一次爭吵而讓感情倒退。他們不會輕易記仇，也不會反覆翻舊帳，而是選擇溝通與理解。「搜狐網」列出以下三個星座，正是這樣的代表。

鬼月出遊 命理師提醒夜間拍照、拍肩、吹口哨等13大禁忌

今天是8月23日，也是農曆7月1日，俗稱「鬼月」，不過按照習俗，昨天22日深夜11時，已是鬼門開的時間，命理師楊登嵙提醒...

每日星座運勢／雙子對於別人的言行 不宜直接評價

2025-08-23牡羊座短評：運勢大好的一天。【整體運】情緒激揚，做什麼事都能投入高度的熱情，愉悅的心情連旁人都受感染；想要步入婚姻殿堂的朋友可趁今天向戀人求婚，成功的機會頗高；財運也跑來湊熱鬧，原

農曆七月今晚開鬼門…4種水果別拜 兩件事盡量做到

明天是農曆七月初一，民俗相傳今晚11點起（明天子時）鬼門關開門，員林市建廟逾百年的地藏王庵今舉辦普度聯普，另北斗鎮大眾爺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。