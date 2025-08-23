快訊

鬼月出遊 命理師提醒夜間拍照、拍肩、吹口哨等13大禁忌

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天已是農曆鬼月第一天，民眾若要規畫旅遊，命理師楊登嵙分享此民俗月的禁忌。圖／AI生成
今天已是農曆鬼月第一天，民眾若要規畫旅遊，命理師楊登嵙分享此民俗月的禁忌。圖／AI生成

今天是8月23日，也是農曆7月1日，俗稱「鬼月」，不過按照習俗，昨天22日深夜11時，已是鬼門開的時間，命理師楊登嵙提醒，農曆民俗月是充滿禁忌的月分，許多長輩都會叮嚀這段期間出遊玩樂需特別注意，儘管如此，很多人仍有旅遊規畫，不過鬼月出遊，仍有一些民俗禁忌需留意，多加小心，仍可替旅遊創造美好回憶。

命理師楊登嵙說，暑假期間與農曆七月「鬼月」相遇，出遊的人較多，發生事故的機率也不少，雖然鬼月禁忌都是源於古老的民間習俗，口耳相傳的鬼月旅遊禁忌，「寧可信其有，不可信其無」，萬事多留心，可玩得更安心。

鬼月出遊13大禁忌，分述如下：

一、不晚上出遊

鬼月是炎炎夏日，很多人都會規畫山上或海邊避暑，但在晚上的時候還是避免荒郊野外出遊，因為那些地方陰氣較重，孤魂野鬼多，八字太輕的恐會招來鬼上身。

二、不到危險水域

鬼月正值暑假，是戲水的好時機，但千萬不要去危險的海邊或溪邊，尤其是經常出現憾事的水域，水鬼最喜歡找人當替死鬼，得以「抓交替」投胎轉世。

三、不釣魚

不要從事釣魚活動，因為鬼月釣魚也算是一種殺生，容易引來好兄弟，也怕釣到好兄弟的變身魚被報復。

四、不拍肩膀

每個人的身上都有三把火，分別在頭頂及肩膀兩處，荒郊野萬千萬別拍別人頭和肩膀，也別叫對方的全名，最好叫綽號或代號，若是拍息了對方的火，好兄弟很容易就會卡上身。

五、不吹口哨

不可以吹口哨，尤其在晚上出遊時，好兄弟以為有人在呼喚祂，容易被好兄弟跟隨。

六、不晚上唱歌

鬼月夜晚陰氣重，晚上唱歌或製造聲響，很容易引來好兄弟，所以盡量不要夜晚落單且邊走路邊唱歌或發出聲音。

七、不晚上拍照

鬼月的夜晚別亂拍照，太陽下山後陰氣會逐漸升高，此時在荒僻的地方拍照、錄影較容易拍到好兄弟，假如真的拍到了很有可能招來厄運。

八、不搭末班車

農曆七月每日午夜子時是一天陰氣最重的時候，這時搭乘交通工具很容易讓好兄弟跟著回家，尤其是末班車。

九、不靠牆行走

避免靠牆行走，牆壁屬陰較涼，是好兄弟們喜歡行走的路徑，所以鬼月期間盡量不要靠牆行走或休息。

十、不吃祭祀品

鬼月外出時如看見祭祀品，不要隨便拿起來吃，因為這樣是跟好兄弟搶食物，會招來厄運。

十一、不晾衣服在陽台

鬼月出差、旅遊時不免要自己手洗衣物，但記得千萬別將衣物晾於陽台，因衣服與人形狀相似，容易招好兄弟附上，會引來陰邪霉運，可用烘衣機。

十二、披頭散髮

不要披頭散髮出遊，因為這樣好兄弟們會把你當成是「同類」。

十三、不晚上慶生

有時候出門旅遊是為了慶生，但鬼月要白天慶生，可別挑晚上，不然可能會多好兄弟幫你慶生。

禁忌 鬼月 好兄弟

