農曆七月今晚開鬼門…4種水果別拜 兩件事盡量做到

明天是農曆七月初一，民俗相傳今晚11點起（明天子時）鬼門關開門，員林市建廟逾百年的地藏王庵今舉辦普度聯普，另北斗鎮大眾爺廟總幹事謝正良建議農曆七月期間露天晾曬衣服不過夜，不去陰暗竹林、樹林，這是民俗求個心安。

員林市地藏王庵舉辦普度聯普有上百年歷史，年年與大東門、大西門、大南門、大北門、大街內、大東市、受賢宮聯普，今年由大西門主普，今下午3點過後先舉辦晚上鬼門關開門前的祭祀，祈求眾神明庇佑眾生平安。

員林市地藏王庵最特別的是廟中有廟，有一座萬善祠，建於清乾隆丙戌年（西元1766）。地藏王庵管理委員會主委張謹添表示，當時漳泉械鬥死了很多人，用牛車運到荒地埋葬的途中，牛隻走到現在萬善祠的地方不肯走，停下來吃草，處理的人認為冥冥中有安排，於是就地安葬死亡先民。

張謹恭說，地藏王庵今祭祀後，將在農曆七月十五7處宮廟聯合聯普600桌，招待好兄弟享用人間祭品，萬善祠先民也受祭祀，另萬善祠明年興建滿260年，地藏王庵將舉辦活動以慰先民亡靈。

農曆七月間較大型普度法會，會從大眾爺廟請大眾爺監普，北斗鎮大眾爺廟總幹事謝正良安排大眾爺行程，相當忙碌。他說，民間相傳農曆七月好兄弟來到人間，因此建議民眾日落前一定要收起白天晾曬在外的衣物，盡量不去竹林、樹林等陰暗處，以免好兄弟跟著來。

謝正良又表示，農曆七月普度祭品的水果類，不同時用香蕉、李子、梨子，因這3種水果與閩南語「蕉（招）、李（你）、梨（來）」發音相同，也不用鳳梨（旺來），怕招好兄弟過來家裡不離開。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。