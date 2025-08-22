快訊

橋面坍塌慘況曝！大陸黃河特大橋繩索斷裂16人墜落 居民嚇醒：像地震一樣

性平會認「未違性平法」…葉丙成仍請辭政務次長！教育部稍後將說明

農曆七月今晚開鬼門…4種水果別拜 兩件事盡量做到

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市地藏王庵廟中有廟，庵內有一座萬善祠供奉漳泉械鬥時死亡的先民亡靈。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市地藏王庵廟中有廟，庵內有一座萬善祠供奉漳泉械鬥時死亡的先民亡靈。記者簡慧珍／攝影

明天是農曆七月初一，民俗相傳今晚11點起（明天子時）鬼門關開門，員林市建廟逾百年的地藏王庵今舉辦普度聯普，另北斗鎮大眾爺廟總幹事謝正良建議農曆七月期間露天晾曬衣服不過夜，不去陰暗竹林、樹林，這是民俗求個心安。

員林市地藏王庵舉辦普度聯普有上百年歷史，年年與大東門、大西門、大南門、大北門、大街內、大東市、受賢宮聯普，今年由大西門主普，今下午3點過後先舉辦晚上鬼門關開門前的祭祀，祈求眾神明庇佑眾生平安。

員林市地藏王庵最特別的是廟中有廟，有一座萬善祠，建於清乾隆丙戌年（西元1766）。地藏王庵管理委員會主委張謹添表示，當時漳泉械鬥死了很多人，用牛車運到荒地埋葬的途中，牛隻走到現在萬善祠的地方不肯走，停下來吃草，處理的人認為冥冥中有安排，於是就地安葬死亡先民。

張謹恭說，地藏王庵今祭祀後，將在農曆七月十五7處宮廟聯合聯普600桌，招待好兄弟享用人間祭品，萬善祠先民也受祭祀，另萬善祠明年興建滿260年，地藏王庵將舉辦活動以慰先民亡靈。

農曆七月間較大型普度法會，會從大眾爺廟請大眾爺監普，北斗鎮大眾爺廟總幹事謝正良安排大眾爺行程，相當忙碌。他說，民間相傳農曆七月好兄弟來到人間，因此建議民眾日落前一定要收起白天晾曬在外的衣物，盡量不去竹林、樹林等陰暗處，以免好兄弟跟著來。

謝正良又表示，農曆七月普度祭品的水果類，不同時用香蕉、李子、梨子，因這3種水果與閩南語「蕉（招）、李（你）、梨（來）」發音相同，也不用鳳梨（旺來），怕招好兄弟過來家裡不離開。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

彰化縣員林市地藏王庵擺放供品，先為進入農曆七月舉辦祈安活動。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市地藏王庵擺放供品，先為進入農曆七月舉辦祈安活動。記者簡慧珍／攝影

普度 祭品 水果 好兄弟 鬼門關 農曆七月

延伸閱讀

農曆「鬼月」福興宮封鐘息鼓 以免驚擾好兄弟享普度

彰縣推2大都更案 介壽新村、員林車站北側納入更新

苗栗市區最貴「墓」地活化 萬善祠及范苟祠骨灰（骸）10月2日遷移安置

彰化員林市巧思 斥資近2千萬改造台鐵鐵路高架橋下空間為社區活動中心

相關新聞

農曆七月今晚開鬼門…4種水果別拜 兩件事盡量做到

明天是農曆七月初一，民俗相傳今晚11點起（明天子時）鬼門關開門，員林市建廟逾百年的地藏王庵今舉辦普度聯普，另北斗鎮大眾爺...

今晚鬼門開！3星座「天生不怕鬼」他遇超自然現象膽大衝第一

今(22)晚11點將迎來農曆七月初一，也就是俗稱的「鬼門開」時刻。有些人天生膽子大，對於鬼神毫無畏懼，清水孟國際塔羅雲蔚老師點名3個「最不怕鬼」的星座...

農曆7月鬼門開！命理師點名5生肖財運攀升：升官加薪、投資賺翻

2025年農曆七月遇上閏六月，因此「鬼門開」的時間為 8月22日晚上11點。對此，命理專家小孟老師指出，鬼月是財運轉折的關鍵時間，點名5大生肖在鬼門開後，財運急速上升，無論是在投資、職場還是創業方面，都有望迎來今年的財富高峰。

今鬼門開！12大民俗禁忌懶人包 別鐵齒嘗試恐損運勢

農曆鬼月將至，今年鬼門開是在8月22日深夜11時，一直到今年9月21日才結束，命理師楊登嵙說，一般民俗月按照傳統習俗，心...

整理包／8月22日鬼門開！買房有訣竅、普度別求財 盤點農曆7月習俗禁忌

今年8月22日晚間11時是農曆7月鬼門開的日子，中元普度是9月6日，而鬼門關則是在9月21日。傳統文化認為中元節是下半年陰陽態勢、氣運起伏的重要節點。在民俗月期間有許多傳統禁忌，民眾進行中元普度時也要留意相關習俗規範，若是在農曆7月恰好有購屋、裝潢、搬家需求，專家也提供了可以讓人更心安的化解方法。

下半年誰會有桃花劫？天秤三個人糾纏、這星座小心愛上「恐怖情人」

「桃花劫」一詞，在中文語境中，通常指因感情糾葛或異性緣而引發的劫難或災禍。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個下半年要小心陷入桃花劫的星座，請參考太陽、上升星座。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。