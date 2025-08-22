今晚鬼門開！3星座「天生不怕鬼」他遇超自然現象膽大衝第一

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
清水孟國際塔羅雲蔚老師就點名3個「最不怕鬼」的星座。AI示意圖
今(22日)晚11點將迎來農曆七月初一，也就是俗稱的「鬼門開」時刻。有些人天生膽子大，對於鬼神毫無畏懼，清水孟國際塔羅雲蔚老師點名3個「最不怕鬼」的星座，面對超自然現象時，不僅能保持冷靜、直球面對，甚至更相信科學數據。

TOP 3 摩羯座：寧可信數據不相信鬼神

摩羯座天生理性務實，對於鬼神這種看不見的東西，通常會抱持懷疑態度。每當談及「鬼」時他們不是害怕，而是會先問「有證據嗎？」，科學、邏輯是他們信奉的準則，因此不容易被氣氛或他人情緒影響。現實中的壓力與挑戰，對他們來說比鬼還要可怕，他們更關心「上班、業績」要完成，這種冷靜務實的特質，成為最不怕鬼的星座之一。

TOP 2 牡羊座：天生膽子大熱血衝第一

牡羊座個性衝動又直接，天生膽子大，遇到怪聲會立刻打開燈查看，他們認為很多事都是自己嚇自己，與其胡思亂想，不如勇敢面對。另外，對於恐懼他們就是「不怕、不信、不逃避」，牡羊不喜歡被負面情緒控制，若有人故意講鬼故事嚇他們，會用玩笑來化解氣氛。對神祕或未知的東西，他們越有興趣了解，正因為勇敢又理性的性格，成為最不怕鬼的星座之一。

TOP 1 天蠍座：越是黑暗越能保持冷靜

天蠍座對神祕與深層的事物天生充滿好奇，靈魂、夢境、死亡等話題，他們都能坦然接受。遇到靈異狀況時，他們會冷靜觀察，甚至有探索的欲望。他們的情緒掌控力極強，不容易被氛圍影響，認為「真正可怕的是人心，而不是鬼」。天蠍那種越黑暗越冷靜的特質，甚至有時會主動接觸塔羅、靈修或心理學，也因這份沉著勇氣與神祕氣質，成為最不怕鬼的代表。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 鬼門開

