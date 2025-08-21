快訊

雲嘉南4縣市國家級警報響 16:37嘉義大埔規模5.1淺層地震「最大震度4級」

卓榮泰：4口家庭年所得低於164.1萬 明年起免繳綜所稅

傳奧運羽球金牌李洋接運動部長 「年薪+國光獎金」每年進帳金額曝光

病符星來襲！4生肖恐陷「戀愛倦怠」 屬鼠OS：這段感情只有我在付出

聯合新聞網／ 綜合報導
如何與伴侶好好溝通、磨合，是不少情侶都會面對的問題。示意圖／ingimage
如何與伴侶好好溝通、磨合，是不少情侶都會面對的問題。示意圖／ingimage

2025年處暑節氣過後，一股不易察覺的低潮能量悄悄籠罩，紫微斗數中的「病符星」開始作用！紫微老師姚本軍提醒，四大生肖特別容易感受到這波情緒耗損，包括屬龍、猴、鼠、虎的朋友，在愛情就像得了慢性感冒，情緒與耐性將一點一滴被掏空。

生肖龍

過去總是主導關係、意志堅定的龍族人，到了處暑節氣後可能會明顯感受到「不想努力了」的疲倦感，這種倦怠並非來自對方的冷淡，而是源於內心自我懷疑與精神耗損，若無法主動說明自己的心理狀態，伴侶可能誤以為你變心了，給自己多一點喘息空間，適時開口說說心裡話，是修補誤會的關鍵。

生肖猴

病符星的干擾，讓生肖猴容易在職場上遭遇打擊，壓力可能會轉嫁到情人身上，屬猴者可能變得煩躁、沒耐性，甚至懷疑對方是否真的懂你、支持你，其實這不一定是感情出了問題，而是你需要出口，如果此時選擇傾訴而非壓抑，反而有機會讓彼此更加了解。

生肖鼠

對生肖鼠而言，這段時間容易出現「感情中只有我在努力」的感受，尤其是當你在經濟或情緒上承擔過多時，疲乏感會悄悄發酵，如果不願表達，只是默默累積不滿，久了可能形成心結，與其悶著頭繼續「做更多」，不如回頭看看你真正想要的是什麼，與伴侶重新建立平衡的互動方式，才是解方。

生肖虎

對於直率熱情的虎族來說，最不安的不是爭吵，而是無聲的疏離，病符星可能讓你在關係中感受到話題越來越空泛，交流越來越表面，漸漸失去情感溫度，如果忽略這樣的跡象，只是一味將重心放在工作或其他事務上，感情可能就此降溫，想讓彼此找回熟悉的熱度，現在就是該主動打破沉默的時機。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 職場 伴侶 紫微斗數

延伸閱讀

職場倒吃甘蔗！三星座下半年大豐收...射手轉型成功、他遇到伯樂

整理包／一年有超過10個情人節？七夕大餐避免吃牛 禁忌、習俗一文搞懂

天生理性！「4大星座」最現實 在利益面前感情根本不值一提

三星座女總是愛不對人...雙魚超好哄、她聖母心「渣男有天會改變」

相關新聞

病符星來襲！4生肖恐陷「戀愛倦怠」 屬鼠OS：這段感情只有我在付出

2025年處暑節氣過後，一股不易察覺的低潮能量悄悄籠罩，紫微斗數中的「病符星」開始作用！紫微老師姚本軍提醒，四大生肖特別容易感受到這波情緒耗損，包括屬龍、猴、鼠、虎的朋友，在愛情就像得了慢性感冒，情緒與耐性將一點一滴被掏空。

三星座女總是愛不對人...雙魚超好哄、她聖母心「渣男有天會改變」

在感情中，應要注意對方的言行舉止，甚至處事上的細節，再決定是否要發展關係，否則很可能得不償失。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個容易愛上錯誤的人的星座女，請參考太陽、上升、金星星座。

超慷慨！5大星座對人「最大方」 第一名根本「錢包沒底」

在十二星座中，有些人天生胸懷寬廣，對物質與情感的付出毫不吝嗇。這篇將帶你認識五個樂於分享、真心幫助他人的星座。他們不僅在朋友需要時伸出援手，更願意在關鍵時刻提供資源與支持，讓身邊人感受到溫暖與力量。

天生理性！「4大星座」最現實 在利益面前感情根本不值一提

在感情與利益交鋒的現實世界中，有些星座總能用冷靜頭腦看清局勢。「搜狐網」指出，摩羯、金牛、天蠍、水瓶這四個星座，對待感情如同一場「計算精密的交易」，與其感性衝動，不如說他們是天生的理性派。在與他們相處時，若一味投入感情，可能會發現自己其實早已輸在起跑點上。

職場倒吃甘蔗！三星座下半年大豐收...射手轉型成功、他遇到伯樂

經過了上半年，什麼星座的人下半年在職場上會越來越好呢？星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個下半年工作能有大收穫的星座，快來看看你有沒有此方面的好運吧！請參考太陽、上升星座。

整理包／一年有超過10個情人節？七夕大餐避免吃牛 禁忌、習俗一文搞懂

8月29日就是2025年的七夕情人節，不論你是打算趁機告白，還是想與另一半製造浪漫驚喜，這一天都不容錯過。隨著日子到來，許多人開始思考：七夕是男生送女生禮物嗎？甚至是已脫單的人該注意哪些禁忌？除了好好過節，別忘了也有習俗要遵守，免得破壞感情就得不償失了。 隨著時代變遷，加上不同國家的傳統習俗，「情人節」一年原來可以有14個情人節，一次帶你認識14個情人節的日期、來源與意義。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。