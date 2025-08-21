病符星來襲！4生肖恐陷「戀愛倦怠」 屬鼠OS：這段感情只有我在付出

2025年處暑節氣過後，一股不易察覺的低潮能量悄悄籠罩，紫微斗數中的「病符星」開始作用！紫微老師姚本軍提醒，四大生肖特別容易感受到這波情緒耗損，包括屬龍、猴、鼠、虎的朋友，在愛情就像得了慢性感冒，情緒與耐性將一點一滴被掏空。

生肖龍

過去總是主導關係、意志堅定的龍族人，到了處暑節氣後可能會明顯感受到「不想努力了」的疲倦感，這種倦怠並非來自對方的冷淡，而是源於內心自我懷疑與精神耗損，若無法主動說明自己的心理狀態，伴侶可能誤以為你變心了，給自己多一點喘息空間，適時開口說說心裡話，是修補誤會的關鍵。

生肖猴

病符星的干擾，讓生肖猴容易在職場上遭遇打擊，壓力可能會轉嫁到情人身上，屬猴者可能變得煩躁、沒耐性，甚至懷疑對方是否真的懂你、支持你，其實這不一定是感情出了問題，而是你需要出口，如果此時選擇傾訴而非壓抑，反而有機會讓彼此更加了解。

生肖鼠

對生肖鼠而言，這段時間容易出現「感情中只有我在努力」的感受，尤其是當你在經濟或情緒上承擔過多時，疲乏感會悄悄發酵，如果不願表達，只是默默累積不滿，久了可能形成心結，與其悶著頭繼續「做更多」，不如回頭看看你真正想要的是什麼，與伴侶重新建立平衡的互動方式，才是解方。

生肖虎

對於直率熱情的虎族來說，最不安的不是爭吵，而是無聲的疏離，病符星可能讓你在關係中感受到話題越來越空泛，交流越來越表面，漸漸失去情感溫度，如果忽略這樣的跡象，只是一味將重心放在工作或其他事務上，感情可能就此降溫，想讓彼此找回熟悉的熱度，現在就是該主動打破沉默的時機。

