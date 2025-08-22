下半年誰會有桃花劫？天秤三個人糾纏、這星座小心愛上「恐怖情人」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個下半年要小心陷入桃花劫的星座。圖／AI生成
桃花劫」一詞，通常是指因感情糾葛或異性緣而引發的劫難或災禍。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享有3個星座，下半年要小心陷入桃花劫，請參考太陽、上升星座。

TOP3 射手座／無緣戀曲 一切成空

射手座下半年戀愛容易落空，可能自認付出很多，但最後感情莫名其妙無法修成正果，這一段情緣就是船過水無痕，付出的心血都泡湯，空留回憶，如果射手座抱著想結婚的想法去戀愛，可能會失望。

TOP2 水瓶座／動手動腳 恐怖情人

水瓶座由於迎來冥王星的進入，容易愛上「恐怖情人」，對方可能脾氣很差，還會暴力相向、動手動腳，或是像「霸道總裁」非常強勢，這段戀情並不美好，請水瓶座下半年務必要睜大眼睛，小心為上。

TOP1 天秤座／分分合合 三人鬧劇

天秤座的婚姻宮迎來了兩個以上的戀人，下半年的戀情變得很複雜，可能同時有兩位情人，恐會上演分分合合的三人鬧劇，請務必要特別小心。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

桃花 星座運勢

「桃花劫」一詞，在中文語境中，通常指因感情糾葛或異性緣而引發的劫難或災禍。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個下半年要小心陷入桃花劫的星座，請參考太陽、上升星座。

