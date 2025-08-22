下半年誰會有桃花劫？天秤三個人糾纏、這星座小心愛上「恐怖情人」
「桃花劫」一詞，通常是指因感情糾葛或異性緣而引發的劫難或災禍。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享有3個星座，下半年要小心陷入桃花劫，請參考太陽、上升星座。
TOP3 射手座／無緣戀曲 一切成空
射手座下半年戀愛容易落空，可能自認付出很多，但最後感情莫名其妙無法修成正果，這一段情緣就是船過水無痕，付出的心血都泡湯，空留回憶，如果射手座抱著想結婚的想法去戀愛，可能會失望。
TOP2 水瓶座／動手動腳 恐怖情人
水瓶座由於迎來冥王星的進入，容易愛上「恐怖情人」，對方可能脾氣很差，還會暴力相向、動手動腳，或是像「霸道總裁」非常強勢，這段戀情並不美好，請水瓶座下半年務必要睜大眼睛，小心為上。
TOP1 天秤座／分分合合 三人鬧劇
天秤座的婚姻宮迎來了兩個以上的戀人，下半年的戀情變得很複雜，可能同時有兩位情人，恐會上演分分合合的三人鬧劇，請務必要特別小心。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言