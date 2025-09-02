天選肥羊？三星座最容易被詐騙...獅子太自信、「這動物」同情心氾濫

網路上各種人都有，其中更不乏想要騙取你金錢的人士，民眾們都必須提高警覺，避免受騙。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個容易被欺騙的星座，請參考太陽、水星、上升星座。

TOP3 獅子座／過於自信 不聽建議

獅子座對自己的各方面都非常有自信，總覺得自己很棒，很勇於展現自己，但缺點就是太有自信，總以為自己很聰明不會被詐騙，當別人說得天花亂墜，一直捧獅子座，他就容易陷入迷茫進而上當受騙。

TOP2 雙子座／過於衝動 缺乏深思

雙子座反應很快，但很多事情並沒有想的太深入，只是憑藉直覺或是經驗就做出反應，過於衝動反而容易上鉤，例如找工作時看到一個很有趣的工作，覺得還不錯就不假思索加入，卻沒有仔細思考背後的風險。

TOP1 雙魚座／過於單純 同情心氾濫

雙魚座的人只要別人資態放低，就會覺得對方弱勢很可憐，很想幫助人。雙魚座不會思考太多事情，更常常忘記自己處境，總秉持「俠義精神」想幫助別人，也輕易相信別人的話，非常容易被當成詐騙肥羊。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

