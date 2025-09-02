快訊

沖繩最西小島驚見「中央山脈」矗立海上 日網驚呼：台灣比想像還大

京華城辦公展誰拍板？彭振聲作證「柯文哲決行」：但我認為妥當

超越台北？高雄必比登加持「阿英排骨飯」1份175元被喊貴 業者回應了

天選肥羊？三星座最容易被詐騙...獅子太自信、「這動物」同情心氾濫

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個容易被詐騙的星座。圖／AI生成
星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個容易被詐騙的星座。圖／AI生成

網路上各種人都有，其中更不乏想要騙取你金錢的人士，民眾們都必須提高警覺，避免受騙。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個容易被欺騙的星座，請參考太陽、水星、上升星座。

TOP3 獅子座／過於自信 不聽建議

獅子座對自己的各方面都非常有自信，總覺得自己很棒，很勇於展現自己，但缺點就是太有自信，總以為自己很聰明不會被詐騙，當別人說得天花亂墜，一直捧獅子座，他就容易陷入迷茫進而上當受騙。

TOP2 雙子座／過於衝動 缺乏深思

雙子座反應很快，但很多事情並沒有想的太深入，只是憑藉直覺或是經驗就做出反應，過於衝動反而容易上鉤，例如找工作時看到一個很有趣的工作，覺得還不錯就不假思索加入，卻沒有仔細思考背後的風險。

TOP1 雙魚座／過於單純 同情心氾濫

雙魚座的人只要別人資態放低，就會覺得對方弱勢很可憐，很想幫助人。雙魚座不會思考太多事情，更常常忘記自己處境，總秉持「俠義精神」想幫助別人，也輕易相信別人的話，非常容易被當成詐騙肥羊。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

詐騙 星座運勢

延伸閱讀

貴人降臨！4星座未來30天財運暴漲 金牛投資偏財賺飽飽

團體中的人氣王！三大星座擅長「說好聽話」 天秤只拿第二名

動不動不理人？「三星座」臭臉又冷漠…牡羊討厭被忽視、他只是怕受傷

老都老了！3星座從不年齡焦慮...雙子「心裡住著小孩」、他越活越年輕

相關新聞

天選肥羊？三星座最容易被詐騙...獅子太自信、「這動物」同情心氾濫

網路上各種人都有，其中更不乏想要騙取你金錢的人士，民眾們都必須提高警覺，避免受騙。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個容易被欺騙的星座，請參考太陽、水星、上升星座。

12星座出社會升級「職場2.0版」…雙子開始傾聽、牡羊變更勇敢

離開校園、踏入社會，每個人都會因環境與挑戰而改變，星座特質也隨之進化，變得更適應職場生存。搜狐網分享，12星座步入社會之後的性格變化，快來看看你的優勢在哪裡吧！

三星座「愛情沒有灰色地帶」！愛時熱情似火、不愛了轉身就走

每個人愛情觀不同，有些人一見鍾情、有人卻是日久生情，有些人可以慢慢試探、曖昧不明，有些人喜歡就「丟直球」告白，當下就交往，不喜歡就直接分手。搜狐網分享有三大星座「愛就熱，不愛就冷」，感覺不對就轉身離開，完全沒有中間值，快看看都有誰上榜。

周日白露逢鬼月「肅殺之氣轉旺」！命理師勸有錯快懺悔：好兄弟看不下去

廿四節氣中「白露」是秋天的第三個節氣，今年會在陽曆9月7日下午16時51分41秒交節氣，當天也是農曆7月16日。命理師柯柏成老師分享「白露」招財、引貴人大法，並提醒這個生肖容易遇到計畫落空、貴人收手的狀況，還有「農曆3月」出生的人要注意身體狀況，避免熬夜或過勞。

照片、護身符別亂放！命理師：錢包5樣物品恐害財運漏光

錢包幾乎是每個人每天都會用到的物品，鑽研易經多年的命理師王昆山提醒，錢包內若放錯物品，恐怕會在不知不覺中「漏財」，讓財運流失守不住，點名5類物品最好不要放在錢包內。

住台北知名飯店！女歌手曝高中畢旅集體撞鬼事件「導遊承認這樓有問題」

我們高三的畢業旅行安排得很緊湊，第一站是桃園的小人國，接著到台北的木柵動物園。三天二夜的行程讓大家都充滿期待，但誰也沒想到，這次的旅程會帶給我們一場永生難忘的驚悚回憶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。