鬼月飲食5大禁忌…別含冰塊、別吃生魚片「當心招來好兄弟」
鬼月馬上就要要到了，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，鬼月有五大飲食禁忌，建議要注意，避免招惹好兄弟。
👻飲食禁忌
1.生魚片
因為好兄弟特別喜愛血腥的食物，除了生魚片之外，如果去溪邊玩或在山上烤肉的朋友，也建議避免用「活的海鮮」來炭烤，以免好兄弟「聞香」而來，若是一定要吃就減少食用。
2.梨子
「招梨來」諧音同台語「招你來」，因此晚上吃梨容易吸引好兄來，尤其在鏡子前方吃梨子更是建議避免。
3.鴨蛋
鴨蛋在坊間經常放在碗裡，插上筷子變成腳尾飯。俗話說「到蘇州賣鴨蛋」，也是死亡的代稱。因此鬼月吃鴨蛋容易招陰。
4.不要把筷子插在飯上
許多小孩子在吃飯時喜歡把筷子插在飯裡，長輩都會提醒不要做這個動作，因為筷子插在飯上就像香插在香爐裡，容易吸引好兄弟，尤其在鬼月更應注意。
5.不要含冰塊
冰塊將兩字的部首去掉便會變成「水鬼」，尤其家住在河邊或海邊的朋友，更須注意不要出現這個動作，以免吸引好兄弟前往。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
