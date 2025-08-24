殺破狼週運勢／處女對職場現況不滿 3星座出現「有好感的人」

白羊座：

整體運勢

感情運方面，金星進入戀愛宮位，突然煞到某個人，會偷偷追蹤對方，了解他越多，越覺得他很迷人。有情感對象的白羊座，與喜歡的人有許多互動，兩人關係有更進一步的發展。

家宅運方面，木星持續在家宅宮位行進，目前會有置產的打算，目前正在物色合適的物件。某些白羊座會把手上閒置的空屋賣掉或出租，可談到一個你滿意的價格。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽受到在交通宮位的天王星影響，臨時需要到外地出差，交通與住宿都未能安排妥當，只能將就在較為不舒適的旅店，十分疲累，某些白羊座通勤會遇到突發的交通事故，上班嚴重遲到。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到戀愛宮位的金星影響，千萬不要過問他人的情感問題，容易公親變事主。某些白羊座會遇到掌控慾較強的朋友，對你的戀情過度干預，覺得很不愉快，而偷偷封鎖對方。

金牛座：

整體運勢

家宅運方面，金星進入家宅宮位，會購買新的傢俱或家電，使得生活煥然一新。需要搬家的金牛座，會找到生活環境與屋況條件較佳的物件，並很快就入住新居。

旅行運方面，木星持續在旅遊宮位行進，需要常常到異地出差或外派，試著將旅外的經歷記錄下來，可能開啟你新的副業。某些金牛座則是一有時間就到處遊玩，喜歡上旅行的感覺。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星受到在交通宮位的木星影響，經常需要跑外勤，每天辛苦奔波，覺得特別疲勞。某些金牛座通勤經常遲到，因此扣了不少薪水。

感情運方面，在戀愛、子女、娛樂宮位的太陽受到在金錢宮位的天王星影響，戀愛對象突然需要你支援很大的一筆資金，這筆錢借出去可能就拿不回來了。某些金牛座則是會花許多錢在小孩、寵物、追星、手遊課金上。

雙子座：

整體運勢

旅遊運佳，金星進入旅遊宮位，與水星齊聚，會以搭乘郵輪，乘坐觀光火車、或是入住高級旅店的方式，享受奢華的服務與設施。某些雙子座則是會參加團費較貴的旅行團，到比較偏遠的國度旅行。

金錢運方面，木星持續在金錢宮位行進，薪資待遇獲得調整，經濟狀況比較寬裕。某些雙子座會多兼一份ＣＰ值較高的差事，不但能收入增加，還可以在工作中順便玩樂，或認識許多朋友，感到愉快。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到在金錢宮位的木星影響，與交往對象會因為價值觀的落差，而感到不愉快，雙方經常為了錢吵架。某些雙子座則是對於親密關係有很高的需求，甚至會花錢解決生理的需要。

家宅運方面，在家宅宮位的太陽受到天王星影響，居住環境十分吵雜，常常躲在外頭安靜的地方，不想回家。某些雙子座的家人經常有突發狀況發生，讓你感到膽顫心驚。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入金錢宮位，與水星齊聚，薪資待遇會微幅調整，或是因為經常加班，獲得許多加給。某些巨蟹座則是多兼了一份副業，賺些零用錢，對改善經濟狀況不無小補。

旅遊運方面，太陽進入旅遊宮位，看到某個地區深度介紹，心生嚮往，會開始搜集當地的旅遊資訊，想去朝聖打卡。某些巨蟹座會藉由出差之便，順便逛逛旅店附近的街道巷弄，會發現許多令人驚喜的小店。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到木星影響，親人之間發生爭執，氣氛很不好，使你不太想回家。居住空間注意電器、爐火的使用，當心門戶安全，避免宵小入侵。

工作運方面，在志業宮位的土星與海王星呈現合相，不滿意現在的職場環境，工作沒有發展性，但若要轉換跑道卻感到猶豫與迷惘，不知要換到什麼領域比較好。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與海外宮位的土星、海王星有良好連結，會與來自異國的人士有許多交流的機會，並能成為朋友。某些獅子座則是需要與海外客戶斡旋，雙方會達成愉快的交易。

本週須注意的部分

感情運方面，進入命宮的金星受到在感情宮位的冥王星影響，掌控欲太強烈，使得喜歡的人感到窒息，可能會搞失蹤一陣子，不想和你見面。某些獅子座則是愛上恐怖情人，雖然難以忍受對方的蠻橫與霸道，卻也離不開他。

金錢運方面，進入金錢宮位的太陽受到在人際關係宮位的天王星影響，交際應酬的邀約太多，在打點人際關係上的開銷超出預算，擠壓到生活費用。某些獅子座與他人的金錢往來發生糾紛，會有財損。

健康運方面，金星進入命宮，與水星齊聚，當心病毒感染或著涼感冒，喉嚨嚴重失聲、發炎，呼吸系統不適。火星在交通宮位行進，當心交通方面的事故，不論走路、搭大眾運輸系統或駕駛車輛，都需注意安全。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，木星持續在人際關係宮位行進，會有許多大型活動邀約，可在一些場合認識來自各界的人脈。某些處女座遇到貴人提攜，在事業或工作會獲得晉升要職的機會。

感情運方面，金星進入心靈宮位，某個人總是能察覺你的心思，並說出你心中需要的答案，開始對這個人產生好感，就算不能發展為實際的交往對象，也能成為你的靈魂伴侶。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的天王星受到進入命宮的太陽影響，對於目前的職場現況十分不滿，很希望能轉換到新的領域發展。某些處女座則是從事遠端辦公或接案性質的工作，十分不穩定，會希望收益能更穩定一些。

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到木星影響，各式各樣預期外的花費增加，因為收入有限，感到生活費用拮据。某些處女座則是將資金借貸給他人，卻有去無回。

天秤座：

整體運勢

人際關係運勢佳，金星進入人際關係宮位，與水星齊聚，交際應酬的邀約較多，會在許多場合與人交流，獲得寶貴的情報。某些天秤座會認識有好感的人士，雙方有發展的空間。

工作運方面，木星持續在志業宮位行進，能力獲得上司或老闆重視，每天十分忙碌解決問題。某些天秤座則是有創業的想法，目前正積極籌備資金，以及各種所需的設備。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到在人際關係宮位的金星影響，戀愛對象對於你的異性朋友十分忌憚，兩人常常因此吵架。某些天秤座則要當心成為他人關係中的小三，與人曖昧前先打聽清楚對方是否有穩定的交往對象。

健康運方面，火星持續在命宮行進，體力消耗過度，每天都十分疲倦，這段時間需注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，並要當心罹患急性疾病，某個器官突然發炎。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，金星進入志業宮位，與水星齊聚，會承接一個光鮮亮麗又輕鬆的任務，甚至能跟名人或是大廠商合作，羨煞許多同事。某些天蠍座可放個長假，好好休養生息。

遠行運方面，木星持續在遠行宮位行進，目前已經離鄉背井，在陌生的國度生活，或是遊走在許多國家，不斷地奔波，實現自己的夢想。某些天蠍座還在計劃或是準備出國，不論是旅行或是長居在海外，都會感到有衝勁。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到在人際關係宮位的太陽影響，與人發生財務上的糾紛，甚至需要尋求法律途徑討回公道。有投資習慣的天蠍座，不要隨便加入陌生的社團投入資金，可能被詐騙。

感情運方面，在慾望宮位的天王星受到在人際關係宮位的太陽影響，不論是否熟識的朋友，最好能保持安全距離，以免捲入性騷擾疑雲。某些天蠍座容易肉體出軌，原本穩定的關係受到動搖。

射手座：

整體運勢

遠行運佳，金星進入遠行宮位，與水星齊聚，遠行會選擇較高級的旅店，充分使用各項舒適的設施，同時品嚐當地有名的美食。沒有遠行計畫的射手座會有許多機會與異國人士交流，會因此交到十分友善的朋友。

金錢運方面，木星持續在財務宮位行進，會獲得補償性質的資金，或是家族留下來的資產，但木星受到在人際關係宮位的火星影響，會與其他親戚有糾紛。有投資習慣的射手座，投資標的價位不錯，可選在適當時機獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，進入志業宮位的太陽受到在夥伴宮位的天王星影響，職場同事或上司常常有些突發奇想的點子，最後都是你在收拾爛攤子。某些射手座則要當心被合作夥伴扯後腿，好處被對方佔盡，黑鍋都由自己背。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到木星影響，消費時與陌生人或店家發生不愉快的事件，即便不值得生氣，一整天都會有股不適的情緒。某些射手座會因為一些齟齬，與朋友不歡而散。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入財務宮位，與水星齊聚，消費時參加抽獎活動，獲得不少折扣，有一種愉快的小確幸。有投資習慣的摩羯座，投資標的止跌回升，可在適當時機獲利了結。

感情運方面，木星持續在感情宮位行進，與情感對象相處甜蜜，已經有結婚的打算。某些摩羯座邂逅了讓自己怦然心動的人，很久都沒有這樣的感覺了，陷入戀愛之中很愉悅。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星受到太陽影響，同時在志業宮位的火星受到在夥伴宮位的木星影響，在職場常常遇到一些突發狀況，考驗自己危機處理的能力，後來會發覺有同事總是在背後做出陷害你的事情。

家宅運方面，在家宅宮位的土星與海王星呈現合相，親人無意間惹上了麻煩的人士，甚至被霸凌或網暴，精神狀況令你感到十分擔憂。某些摩羯座與鄰居關係不好，常常發生不愉快的糾紛。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星進入感情宮位，與水星齊聚，喜歡的人對你很體貼，心中會很甜蜜，然而在命宮的冥王星影響著金星，突然發現他的體貼不只針對自己，其他的人也享有同樣的福利，心中會燃起強烈的佔有慾。

工作運方面，木星持續在工作宮位行進，許多重責大任都會交給你管理，在職場能力獲得認可。但由於木星受到火星影響，工作也變得十分忙碌，會犧牲掉許多私人的時間與空間。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到在工作宮位的太陽影響，會為了工作需要到一個人生地不熟，生活機能較差的國度出差或外派，感到水土不服，卻必須忍耐身體的不適完成任務。

金錢運方面，在財務宮位的太陽受到在戀愛、子女、娛樂宮位的天王星影響，會為了戀愛對象，負債購買昂貴的禮物，討對方歡心。沒有戀愛對象的水瓶座，會因為小孩、寵物、追星、手遊課金上花太多錢，甚至負債。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，金星進入工作宮位，受到冥王星影響，辭職治百病，決定離開職場後，感到無比輕鬆，目前正在享受悠閒的生活。某些雙魚座會承接一個光鮮亮麗的案件，會跟大廠商或是名人合作，羨煞週遭同事。

感情運方面，木星持續在戀愛宮位行進，桃花旺盛，會有許多人對你表示好感。然而木星受到在慾望宮位的火星影響，此時也要當心一些爛桃花，只是想發展一夜情。

本週須注意的部分

健康運方面，火星持續在疾厄宮位行進，火氣較大，容易長痘痘或是嘴破，這段時間需特別當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，同時需注意人身安全，危險的區域切勿涉足。

金錢運方面，火星持續在財務宮位行進，經常會有預期之外的大筆開銷，可能需要分期付款才能付清。某些雙魚座最近收入銳減，需要舉債度日。經濟狀況十分不理想。

