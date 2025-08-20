聽新聞
精準預言726大罷免失敗！命理師再發聲：823空亡卦「更大力量在集結」
日前「神預言」726大罷免全失敗應驗，命理師高輔進近日針對823大罷免再預言，易經占卜出「空亡卦」，代表大罷免恐怕仍會失敗，恐難以得逞，罷不了人。他還警告恐有一股更大的「力量」正在集結。
高輔進老師在臉書發文，19日早上花蓮東東部外海，發生芮氏4.9級地震，再加上近日戰爭天災的問題，易經演繹得到「震卦」，卦意「起、動」；太極空間取卦，得到「空亡」，卦意為「很大的不利」。
高輔進老師說，從卦象看，823大罷免恐創下難看紀錄，另外小草期盼的柯文哲放出來，恐怕也只是空想，從卦象解讀，恐怕還有人以此為「投名狀」，製造衝突，換取自身利益。
高輔進老師說，目前炒得火熱的「更換閣員」的議題，從卦象看，「根本不會換閣員，或是，只換不痛不癢的職務而已的概念」。另外，友善綠營的側翼、網軍要注意，恐有一股更大的「力量」正在集結，伺機對抗，壓過聲量。
高輔進老師也示警，近日可能有知名人物傳出傷亡的訊息，另外軍事衝突、不平靜地區、治安不佳地區，也有可能發生池魚之殃傷亡。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
