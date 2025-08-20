快訊

盤點國際「忘關麥克風」名場面！普亭、歐巴馬都翻車 最經典還是川普

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

聽新聞
0:00 / 0:00

精準預言726大罷免失敗！命理師再發聲：823空亡卦「更大力量在集結」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為大罷免投票示意圖。本報資料照，記者黃義書／攝影
圖為大罷免投票示意圖。本報資料照，記者黃義書／攝影

日前「神預言」726大罷免全失敗應驗，命理師高輔進近日針對823大罷免再預言，易經占卜出「空亡卦」，代表大罷免恐怕仍會失敗，恐難以得逞，罷不了人。他還警告恐有一股更大的「力量」正在集結。

高輔進老師在臉書發文，19日早上花蓮東東部外海，發生芮氏4.9級地震，再加上近日戰爭天災的問題，易經演繹得到「震卦」，卦意「起、動」；太極空間取卦，得到「空亡」，卦意為「很大的不利」。

高輔進老師說，從卦象看，823大罷免恐創下難看紀錄，另外小草期盼的柯文哲放出來，恐怕也只是空想，從卦象解讀，恐怕還有人以此為「投名狀」，製造衝突，換取自身利益。

高輔進老師說，目前炒得火熱的「更換閣員」的議題，從卦象看，「根本不會換閣員，或是，只換不痛不癢的職務而已的概念」。另外，友善綠營的側翼、網軍要注意，恐有一股更大的「力量」正在集結，伺機對抗，壓過聲量。

高輔進老師也示警，近日可能有知名人物傳出傷亡的訊息，另外軍事衝突、不平靜地區、治安不佳地區，也有可能發生池魚之殃傷亡。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

網軍 大罷免 命理師 柯文哲

延伸閱讀

農曆七月鬼門開！命理師教「紅包袋招陰財」偏財UPUP

迎鬼月卻逢處暑…陰氣揚 5種人當心防犯忌避禍

最長壽三生肖「越老活得越好」！鼠樂觀、龍享受生活、這動物心態超年輕

動不動不理人？「三星座」臭臉又冷漠…牡羊討厭被忽視、他只是怕受傷

相關新聞

精準預言726大罷免失敗！命理師再發聲：823空亡卦「更大力量在集結」

日前「神預言」726大罷免全失敗應驗，命理師高輔進近日又針對823大罷免做出預言，易經占卜出「空亡卦」，代表大罷免恐怕仍會失敗，他還警告恐有一股更大的「力量」正在集結。

馬上七夕…為何妳老愛上渣男？簡少年揭「吸渣女孩」6種面相

一年一度的七夕情人節即將到來，有人正忙著挑禮物，有人卻依舊在情海裡載浮載沉。你身邊是否也有那種「渣男體質收割機」的朋友，感情一次比一次慘烈？新創科技圈的國師，也是專業命理看相風水師簡少年出版《簡少年現代生活算命書》（時報出版）書中分享，吸渣並非全然運氣不佳，多數情況是自己不自覺釋放了「邀請訊號」，讓不適合的人主動靠近，而這些訊號往往藏在氣質、打扮與面相之中。

動不動不理人？「三星座」臭臉又冷漠…牡羊討厭被忽視、他只是怕受傷

你遇過這種人嗎？明明好像也沒發生什麼大事情，但對方忽然就變臉，說不理人就不理人，明顯保持距離。搜狐網點名有三個星座，動不動就不理人，但他們都出於各自不同的原因。

農曆七月12生肖禁忌一次看！蛇雞牛別太鐵齒、「三動物」少管閒事

鄰近農曆七月鬼門開，各個生肖有什麼需要注意的事呢？命理專家湯鎮瑋老師在YouTube分享「農曆七月，十二生肖勿犯禁忌要注意」影片，提醒民眾不要以身試險，避免招惹不必要的麻煩。

最長壽三生肖「越老活得越好」！鼠樂觀、龍享受生活、這動物心態超年輕

現代人越來越長壽，但活到老也想幸福到老。搜狐網分享有三個生肖最具有長壽特質，最能保持快樂心境，一生幸福安康少煩憂，快看看你上榜沒。

迎鬼月卻逢處暑…陰氣揚 5種人當心防犯忌避禍

8月23日是農曆7月初一，又逢節氣「處暑」，民俗專家廖大乙提醒，「雙春閏六月」已不是好年冬，迎鬼月又是暑氣消退時更要注意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。