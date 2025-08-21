整理包／一年有超過10個情人節？七夕大餐避免吃牛 禁忌、習俗一文搞懂

8月29日就是2025年的七夕情人節，不論你是打算趁機告白，還是想與另一半製造浪漫驚喜，這一天都不容錯過。隨著日子到來，許多人開始思考：七夕是男生送女生禮物嗎？甚至是已脫單的人該注意哪些禁忌？除了好好過節，別忘了也有習俗要遵守，免得破壞感情就得不償失了。

隨著時代變遷，加上不同國家的傳統習俗，「情人節」一年原來可以有14個情人節，一次帶你認識14個情人節的日期、來源與意義。

七夕由來

七夕是每年的農曆七月七日，是華人傳統文化中最具浪漫色彩的節日，起源於古代中國的牛郎與織女傳說。相傳，天上的織女與人間的牛郎相戀，卻因為身分懸殊，被天帝拆散，只能在每年的農曆七月七日，由喜鵲搭起鵲橋，在銀河兩岸短暫相會一次。

這段動人愛情故事流傳千年，民間日益重視這個節日，也演變為現代的東方情人節。在台灣、香港、中國等地，每到七夕，情侶們會互送禮物、約會慶祝，如同西洋情人節般浪漫溫馨。

除了象徵愛情團聚外，七夕在古時候也是女子祈求心靈手巧的日子，因此又稱「乞巧節」。少女會在這一天向織女祈願，希望自己心靈手巧、婚姻美滿。

7大禁忌

1.避免吃牛肉

因為牛郎過去工作是牧牛的，所以七夕大餐盡量避免吃大量的牛肉，否則會冒犯牛郎，讓愛侶間容易出現爭執或衝突，若不小心吃到，可在吃完後做善事或功德來化解。

2.避免辦重大儀式

農曆七月俗稱「鬼月」，因此民間會避免舉行婚禮或搬家等其他重要儀式，以免不幸降臨。

3.不可穿大紅色

紅色通常象徵喜氣，但也帶有血光之意。因此七夕當天最好避免穿上大紅色的服裝，以免招來不必要的不幸或災難。

4.避免穿破衣褲

織女是織布的，若穿上破洞衣褲，代表感情會出現缺陷，可能出現難以彌補的裂痕。

5.慎選約會地點

部分地區不建議單身者在七夕夜晚單獨在河邊或橋邊逗留的說法，認為這樣容易遇到「姻緣未成」的無形阻礙。

6.不宜提分手

別在七夕向交往對象提出分手，否則可能會帶來不祥之事。

8.避免搬動床

七夕時搬動床舖容易驚動床母，可能會影響感情。

傳統習俗

1.觀星

七夕的晚上，人們會抬頭觀看天空，尋找銀河中的牛郎星（Altair）和織女星（Vega）。這兩顆星在這一天被認為是牛郎和織女相會的象徵。

2.祈願

年輕的女子可能會向織女祈求巧手和好的婚姻。她們會進行手工藝活動，如織布或刺繡，以展示自己的手藝。

3.掛巧果

在某些地區，人們會製作各種形狀的巧果（如鳥、動物或花朵形狀的食品）並掛在戶外或家中。

4.送禮物

情侶之間會互相贈送禮物，以表達他們的愛意。這與西方的情人節相似。

6.放天燈

在某些地方，人們會放飛天燈，希望天上的神明能夠實現他們的願望。

7.吃特定的食物

在某些地區，有吃特定食物的習俗，例如七夕麵。

七夕禮物誰送誰？

七夕情人節在許多東亞國家都被視為情人之間互相表達愛意的日子。至於誰送誰，這取決於個人和文化。在一些地方，男方可能會送禮物給女方，但在其他地方，雙方都可能會互相送禮。現代的慶祝方式更加開放和多元，因此沒有固定的規定說一定要男方送女方或反之。最重要的是，禮物的意義和心意，而不僅僅是送禮的行為本身。

七夕情人節即使抽不出時間慶祝也別擔心，因為一年其實有14個專屬於愛情的情人節。圖／LINE Bank提供

每月都有情人節

❤1月14日日記情人節

起源於韓國。新的一年剛開始，傳統上會有人互贈記事本、手帳，用來記錄一整年的計畫與心情。戀人之間送日記本，象徵「我們要把彼此的生活點滴都寫進去」，既是一種承諾，也是一種紀念。單身的人也會在這天替自己買新手帳，期許有新開始。

❤2月14日西洋情人節

源於古羅馬傳說與聖瓦倫丁。在日本、韓國的文化裡，這天特別有「女生向男生表白」的習慣，通常以巧克力作為愛意的象徵。它的核心意義是勇敢告白，無論是戀人、心儀對象，甚至朋友同事。

❤3月14日白色情人節

1970年代由日本糖果公司推廣，作為回應2月14日在西洋情人節送禮的女生。男生通常會以白巧克力、糖果或飾品做回禮。當女生在這天收到對方用心挑選的回禮時，會覺得之前的勇氣沒有白費。

❤4月14日黑色情人節

源於韓國單身文化。在2月14日西洋情人節與3月14日白色情人節沒有收到禮物的人，會在這天穿黑衣、吃炸醬麵，自嘲「孤單」。它的意義是幽默面對單身，與朋友一起排遣孤獨，但若能和朋友們約在餐館，其實一點也不孤單。

❤5月14日黃色與玫瑰情人節

韓國流行的節日。單身者穿黃色衣服，表示仍然孤單；戀人則會贈送玫瑰花，象徵熱情與愛意。黃色既是孤單的顯眼標誌，也是愛情的燦爛光芒。在花季的五月，當戀人拿著一束玫瑰花，站在陽光下遞給對方，場景就像偶像劇一樣。

❤5月20日網路情人節

相信大家都知道，「520」是 I Love You的縮寫，因為數字「520」的讀音與中文「我愛你」十分相近。最初，它只是在網路聊天、簡訊和年輕人之間流行的諧音暗號，後來逐漸演變「網路情人節」。如今，許多人選擇在這一天向心儀的人表白，而情侶更會挑選520這天求婚或結婚，期望以「我愛你」的寓意，許下一生相守的承諾。

❤6月14日親吻情人節

在韓國的年輕人文化裡，6月14日被稱為「親吻情人節」。這一天象徵愛情升溫，戀人不再需要害羞，而是用一個深情的吻來表達愛意。親吻情人節的盛行，也與韓劇熱潮密不可分。經典的「雨中之吻」、「牆壁之吻」、「電梯之吻」早已成為浪漫的代名詞。

❤7月14日銀色情人節

「銀色情人節」起源韓國，是情侶關係邁向穩定的重要日子。按照傳統，戀人會在這天互贈銀飾，如銀戒、項鍊或手鍊，象徵純潔與堅定的愛情。更特別的是，韓國還有習俗會在這一天把戀人帶回家見父母，意味著雙方的身分正式確立，這段感情也獲得了家族的認可。

❤農曆7月7日七夕情人節

今年七夕落在8月29日，恰逢週末前夕，是情侶們安排約會、交換禮物、共度浪漫時光的絕佳時機。與2月14日的西洋情人節相比，七夕更具東方傳統色彩，被譽為「最浪漫的情人節」。

❤8月14日綠色情人節

綠色情人節源自捷克、斯洛伐克等東歐國家，象徵環保、幸福與自然。這一天，情侶常相約郊遊、野餐或露營，在藍天綠地間共享悠閒時光。除了戶外約會，綠色情人節也流行贈送植栽、花草盆景，象徵感情如同綠意般持續生長，永恆而充滿活力。

❤9月14日音樂情人節與相片情人節

音樂一直是最能觸動情感的語言，而照片則能把愛情的瞬間永遠留存。9月14日的「音樂與攝影情人節」正是為了讓戀人們透過旋律與影像記錄愛情而設計。

這一天，情侶們會相約參加音樂會、音樂祭，或互贈一張特別的 CD，用旋律傳遞心意；同時也會拍照留念，把當下的甜蜜定格成回憶。不論是浪漫的情歌、還是一張合照，都成為見證愛情的印記。而對單身的人來說，這天也常有大型社交與音樂活動，是結識新朋友、邂逅心儀對象的好機會。

❤10月14日葡萄酒情人節

葡萄酒情人節，情侶們會在燭光餐廳舉杯共飲，暢談對未來的憧憬與甜蜜計畫。這個節日的由來，與葡萄酒莊在十月採收、釀製的季節相呼應。於是人們把這一天設計為「葡萄酒情人節」，象徵愛情如同佳釀，經過時間的沉澱才愈加醇厚。

❤11月14日橙色情人節與電影情人節

十一月的情人節在日本被稱為「電影情人節」，情侶們會相約走進電影院，在漆黑的影廳裡依偎著欣賞浪漫電影，用光影留下專屬的甜蜜回憶。因為深秋時節，樹葉由紅轉橙，人們也將這一天稱為「橙色情人節」，象徵愛情如秋葉般堅韌而長久。

❤12月14日擁抱情人節

十二月不只是聖誕月，也有浪漫的「擁抱情人節」。這個節日源於韓國，象徵經過一年四季的相伴，戀人仍能彼此依靠。這一天，情侶們用擁抱來感謝對方的陪伴，擁抱情人節提醒人們，最動人的愛情不一定靠華麗禮物，而是一個真誠的擁抱。

