動不動不理人？「三星座」臭臉又冷漠…牡羊討厭被忽視、他只是怕受傷
你遇過這種人嗎？明明好像也沒發生什麼大事情，但對方忽然就變臉，說不理人就不理人，明顯保持距離。搜狐網點名有三個星座，動不動就不理人，但他們都出於各自不同的原因。
牡羊座／熱情但討厭被忽視
牡羊座的人天生熱情、充滿行動力，但有強烈的自我意識。只要牡羊座感受被忽略或不被重視，他們就會選擇暫時沉默，表達不滿。牡羊座太重視自我價值，也太過自我保護，因此常顯得冷漠。
天蠍座／冷漠只是保護色
天蠍座的人看似神秘深沉，但內心很渴望與人建立深刻的情感連結。但若是天蠍座感到背叛或不被理解，他們會用冷漠來保護自己。和人保持距離，其實是天蠍座的一種防衛機制，目的是避免情感受傷。
摩羯座／極度務實 冷靜疏離
摩羯座的人勤奮、重視實際成果，討厭公開起衝突。遇到壓力或不被認可時，他們通常透過內斂方式處理問題，而不直接表達情緒。因為長期壓抑情感，讓摩羯座顯得冷漠，某些情況甚至顯得格外疏離。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
