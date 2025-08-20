快訊

「仙塔律師」助靈骨塔詐騙主嫌傳話銷贓金飾、豪車 今遭起訴求刑1年

陳曉與「神鵰」郭芙瘋傳領證 毛曉彤工作室聲明出爐

新生表格要填政治、宗教立場惹議 大理高中：要求老師回收、銷毀

動不動不理人？「三星座」臭臉又冷漠…牡羊討厭被忽視、他只是怕受傷

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為對人冷漠示意圖。圖/AI生成
圖為對人冷漠示意圖。圖/AI生成

你遇過這種人嗎？明明好像也沒發生什麼大事情，但對方忽然就變臉，說不理人就不理人，明顯保持距離。搜狐網點名有三個星座，動不動就不理人，但他們都出於各自不同的原因。

牡羊座／熱情但討厭被忽視

牡羊座的人天生熱情、充滿行動力，但有強烈的自我意識。只要牡羊座感受被忽略或不被重視，他們就會選擇暫時沉默，表達不滿。牡羊座太重視自我價值，也太過自我保護，因此常顯得冷漠。

天蠍座／冷漠只是保護色

天蠍座的人看似神秘深沉，但內心很渴望與人建立深刻的情感連結。但若是天蠍座感到背叛或不被理解，他們會用冷漠來保護自己。和人保持距離，其實是天蠍座的一種防衛機制，目的是避免情感受傷。

摩羯座／極度務實 冷靜疏離

摩羯座的人勤奮、重視實際成果，討厭公開起衝突。遇到壓力或不被認可時，他們通常透過內斂方式處理問題，而不直接表達情緒。因為長期壓抑情感，讓摩羯座顯得冷漠，某些情況甚至顯得格外疏離。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

延伸閱讀

三星座學霸體質！天蠍邏輯清晰、這星座頭腦好「學一遍就會」

越努力越幸運！四大生肖越挫越勇…蹲低之後飛更高

團體中的人氣王！三大星座擅長「說好聽話」 天秤只拿第二名

迎鬼月卻逢處暑…陰氣揚 5種人當心防犯忌避禍

相關新聞

馬上七夕…為何妳老愛上渣男？簡少年揭「吸渣女孩」6種面相

一年一度的七夕情人節即將到來，有人正忙著挑禮物，有人卻依舊在情海裡載浮載沉。你身邊是否也有那種「渣男體質收割機」的朋友，感情一次比一次慘烈？新創科技圈的國師，也是專業命理看相風水師簡少年出版《簡少年現代生活算命書》（時報出版）書中分享，吸渣並非全然運氣不佳，多數情況是自己不自覺釋放了「邀請訊號」，讓不適合的人主動靠近，而這些訊號往往藏在氣質、打扮與面相之中。

動不動不理人？「三星座」臭臉又冷漠…牡羊討厭被忽視、他只是怕受傷

你遇過這種人嗎？明明好像也沒發生什麼大事情，但對方忽然就變臉，說不理人就不理人，明顯保持距離。搜狐網點名有三個星座，動不動就不理人，但他們都出於各自不同的原因。

農曆七月12生肖禁忌一次看！蛇雞牛別太鐵齒、「三動物」少管閒事

鄰近農曆七月鬼門開，各個生肖有什麼需要注意的事呢？命理專家湯鎮瑋老師在YouTube分享「農曆七月，十二生肖勿犯禁忌要注意」影片，提醒民眾不要以身試險，避免招惹不必要的麻煩。

最長壽三生肖「越老活得越好」！鼠樂觀、龍享受生活、這動物心態超年輕

現代人越來越長壽，但活到老也想幸福到老。搜狐網分享有三個生肖最具有長壽特質，最能保持快樂心境，一生幸福安康少煩憂，快看看你上榜沒。

迎鬼月卻逢處暑…陰氣揚 5種人當心防犯忌避禍

8月23日是農曆7月初一，又逢節氣「處暑」，民俗專家廖大乙提醒，「雙春閏六月」已不是好年冬，迎鬼月又是暑氣消退時更要注意...

農曆七月鬼門開！命理師教「紅包袋招陰財」偏財UPUP

農曆七月馬上就要到了，8月23日是農曆初一，但從8月22日晚間11時(子時)開始鬼門開，小孟塔羅牌小孟老師臉書分享，鬼門開正式招陰財的好時機，下面是小孟老師分享的鬼月招財、避邪秘訣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。