聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個容易愛上錯誤的人的星座女。圖／AI生成。
在感情中，應要注意對方的言行舉止，甚至處事上的細節，再決定是否要發展關係，否則很可能得不償失。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個容易愛上錯誤的人的星座女，請參考太陽、上升、金星星座。

TOP3 巨蟹座／個性溫和 被脅迫壓榨

巨蟹座本身個性很溫和，在感情或婚姻中如果被脅迫，會繼續被對方壓榨，因為巨蟹座覺得要溫柔對待你，或許現在個性未來會改進，相信用大愛包容原諒，將來會循循善誘改變，但是此特質往往會愛上錯的人，一路陷下去，建議遇上錯的人要學會斷捨離。

TOP2 雙魚座／相信甜言蜜語 卻被劈腿

雙魚座在感情或婚姻中相信甜言蜜語，但往往甜言蜜語只是包裝，結果對方卻狠心劈腿，雙魚女容易陷入浪漫幻想之中，婚姻中只要對方三言兩語呵護就會充滿幸福感，容易被男生蒙在鼓裡，活在謊言之中。

TOP1 金牛座／被冷暴力傷害 選擇原諒

金牛女比較不會吵架，且不喜歡在愛情中出現爭執，對方冷言冷語很可能選擇原諒，一再忍讓反而作實對方的情緒和暴力，建議要適度堅強自己，不要過於忍讓或退縮，否則只會讓自己不幸福。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

整理包／一年有超過10個情人節？七夕大餐避免吃牛 禁忌、習俗一文搞懂

8月29日就是2025年的七夕情人節，不論你是打算趁機告白，還是想與另一半製造浪漫驚喜，這一天都不容錯過。隨著日子到來，許多人開始思考：七夕是男生送女生禮物嗎？甚至是已脫單的人該注意哪些禁忌？除了好好過節，別忘了也有習俗要遵守，免得破壞感情就得不償失了。 隨著時代變遷，加上不同國家的傳統習俗，「情人節」一年原來可以有14個情人節，一次帶你認識14個情人節的日期、來源與意義。

三星座女總是愛不對人...雙魚超好哄、她聖母心「渣男有天會改變」

在感情中，應要注意對方的言行舉止，甚至處事上的細節，再決定是否要發展關係，否則很可能得不償失。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個容易愛上錯誤的人的星座女，請參考太陽、上升、金星星座。

超慷慨！5大星座對人「最大方」 第一名根本「錢包沒底」

在十二星座中，有些人天生胸懷寬廣，對物質與情感的付出毫不吝嗇。這篇將帶你認識五個樂於分享、真心幫助他人的星座。他們不僅在朋友需要時伸出援手，更願意在關鍵時刻提供資源與支持，讓身邊人感受到溫暖與力量。

天生理性！「4大星座」最現實 在利益面前感情根本不值一提

在感情與利益交鋒的現實世界中，有些星座總能用冷靜頭腦看清局勢。「搜狐網」指出，摩羯、金牛、天蠍、水瓶這四個星座，對待感情如同一場「計算精密的交易」，與其感性衝動，不如說他們是天生的理性派。在與他們相處時，若一味投入感情，可能會發現自己其實早已輸在起跑點上。

職場倒吃甘蔗！三星座下半年大豐收...射手轉型成功、他遇到伯樂

經過了上半年，什麼星座的人下半年在職場上會越來越好呢？星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個下半年工作能有大收穫的星座，快來看看你有沒有此方面的好運吧！請參考太陽、上升星座。

鬼月飲食5大禁忌…別含冰塊、別吃生魚片「當心招來好兄弟」

鬼月馬上就要要到了，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，鬼月有五大飲食禁忌，建議要注意，避免招惹好兄弟。

