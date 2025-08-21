三星座女總是愛不對人...雙魚超好哄、她聖母心「渣男有天會改變」

在感情中，應要注意對方的言行舉止，甚至處事上的細節，再決定是否要發展關係，否則很可能得不償失。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個容易愛上錯誤的人的星座女，請參考太陽、上升、金星星座。

TOP3 巨蟹座／個性溫和 被脅迫壓榨

巨蟹座本身個性很溫和，在感情或婚姻中如果被脅迫，會繼續被對方壓榨，因為巨蟹座覺得要溫柔對待你，或許現在個性未來會改進，相信用大愛包容原諒，將來會循循善誘改變，但是此特質往往會愛上錯的人，一路陷下去，建議遇上錯的人要學會斷捨離。

TOP2 雙魚座／相信甜言蜜語 卻被劈腿

雙魚座在感情或婚姻中相信甜言蜜語，但往往甜言蜜語只是包裝，結果對方卻狠心劈腿，雙魚女容易陷入浪漫幻想之中，婚姻中只要對方三言兩語呵護就會充滿幸福感，容易被男生蒙在鼓裡，活在謊言之中。

TOP1 金牛座／被冷暴力傷害 選擇原諒

金牛女比較不會吵架，且不喜歡在愛情中出現爭執，對方冷言冷語很可能選擇原諒，一再忍讓反而作實對方的情緒和暴力，建議要適度堅強自己，不要過於忍讓或退縮，否則只會讓自己不幸福。

