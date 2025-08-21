命理師示警！鬼月期間這3生肖恐犯沖 小心破財衰事連連

農曆七月充滿許多禁忌話題，各種民間習俗的神話傳說，在鬼月特別容易受到注目，而十二生肖中，有幾個生肖在今年鬼月運勢較弱，需要多加注意，即可避過災厄，一起來看看是哪幾個生肖。

天生善良，充滿浪漫的豬寶寶，常會有用不完的精力，喜歡為了自己所堅持的事情努力不懈，渾然忘我，他們真摯的性情，常能夠感動身邊的人，但在今年農曆七月，鬼月這段時間裡，還請豬寶寶收起自己旺盛的精力，不要到處亂跑，特別是山區、老舊房舍等地，因為此時的豬寶寶較為敏感，很容易受到陰氣或煞氣的干擾，讓自己思緒受阻，做出錯誤的決定。

第二名：鼠

勤奮又努力，充滿堅強適應力的鼠寶寶，雖然在待人處事上有些內向，但行動上卻是很活潑，能夠結交各式各樣的朋友，因此能保有好人緣，而在今年農曆七月，鬼月這段時間裡，鼠寶寶需要特別注意身體健康，尤其是在交際應酬上，飲食需要節制，本月鼠寶寶的健康運勢較弱，易有因腸胃引起的疾病，如果不多加注意，恐有住院治療的問題產生。

第一名：羊

為人正直親切又樂善好施的羊寶寶，個性溫順中帶有羞澀，風度優雅又富有創造性，特別是不喜愛衝突的性情，成為了許多人眼中的大好人，但在今年農曆七月，鬼月的這段時間裡，運勢有下滑的跡象，羊寶寶在行事作風上，要更為溫和，否則可能會犯小人，在背後暗箭傷人，此外出遊時，也須注意交通安全，則能避過意外之災，只要凡事多謹慎，就能安然度過。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。