快訊

懶人包／Pixel 10系列首發優惠！Google商店購機最高省1萬4 價格、折扣清單一次看

Pixel 10系列結合台積電晶片帶動手機升級！9大AI應用功能一次看

粉底液錯了嗎？國際政壇上的「厭女情結」怎回事

聽新聞
0:00 / 0:00

命理師示警！鬼月期間這3生肖恐犯沖 小心破財衰事連連

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／AI生成
圖／AI生成

農曆七月充滿許多禁忌話題，各種民間習俗的神話傳說，在鬼月特別容易受到注目，而十二生肖中，有幾個生肖在今年鬼月運勢較弱，需要多加注意，即可避過災厄，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：

天生善良，充滿浪漫的豬寶寶，常會有用不完的精力，喜歡為了自己所堅持的事情努力不懈，渾然忘我，他們真摯的性情，常能夠感動身邊的人，但在今年農曆七月，鬼月這段時間裡，還請豬寶寶收起自己旺盛的精力，不要到處亂跑，特別是山區、老舊房舍等地，因為此時的豬寶寶較為敏感，很容易受到陰氣或煞氣的干擾，讓自己思緒受阻，做出錯誤的決定。

第二名：鼠

勤奮又努力，充滿堅強適應力的鼠寶寶，雖然在待人處事上有些內向，但行動上卻是很活潑，能夠結交各式各樣的朋友，因此能保有好人緣，而在今年農曆七月，鬼月這段時間裡，鼠寶寶需要特別注意身體健康，尤其是在交際應酬上，飲食需要節制，本月鼠寶寶的健康運勢較弱，易有因腸胃引起的疾病，如果不多加注意，恐有住院治療的問題產生。

第一名：羊

為人正直親切又樂善好施的羊寶寶，個性溫順中帶有羞澀，風度優雅又富有創造性，特別是不喜愛衝突的性情，成為了許多人眼中的大好人，但在今年農曆七月，鬼月的這段時間裡，運勢有下滑的跡象，羊寶寶在行事作風上，要更為溫和，否則可能會犯小人，在背後暗箭傷人，此外出遊時，也須注意交通安全，則能避過意外之災，只要凡事多謹慎，就能安然度過。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

鬼月 月運勢 農曆七月

延伸閱讀

農曆七月12生肖禁忌一次看！蛇雞牛別太鐵齒、「三動物」少管閒事

最長壽三生肖「越老活得越好」！鼠樂觀、龍享受生活、這動物心態超年輕

迎鬼月卻逢處暑…陰氣揚 5種人當心防犯忌避禍

農曆七月鬼門開！命理師教「紅包袋招陰財」偏財UPUP

相關新聞

鬼月飲食5大禁忌…別含冰塊、別吃生魚片「當心招來好兄弟」

鬼月馬上就要要到了，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，鬼月有五大飲食禁忌，建議要注意，避免招惹好兄弟。

命理師示警！鬼月期間這3生肖恐犯沖 小心破財衰事連連

農曆七月充滿許多禁忌話題，各種民間習俗的神話傳說，在鬼月特別容易受到注目，而十二生肖中，有幾個生肖在今年鬼月運勢較弱，需要多加注意，即可避過災厄，一起來看看是哪幾個生肖。

老都老了！3星座從不年齡焦慮...雙子「心裡住著小孩」、他越活越年輕

隨著年紀增長，有些人會很擔心未來該如何是好，但有些人更懂得好好把握當下，快樂生活。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個沒有年齡焦慮的星座，快來看看他們樂觀的心態吧！請參考太陽、月亮、上升星座。

每日星座運勢／水瓶投資遇少許麻煩 冷靜想出對策

2025-08-21牡羊座短評：選擇機會頗多。【整體運】單身者感情世界豐富精彩，但你不知道自己的感情可以託付給誰；追求財富時十分積極又努力，把握機會是你獲得高額利潤的關鍵；事業上會遇到和你想法相同的人

【財富密碼】別讓人生活成一張資產負債表 - 辰戌位武曲獨坐的自我困局

武曲本身就象徵著現金、資源、實際的績效，而當其獨坐命宮，三方又為「府相朝」的格局，在這種結構下，坐命者對於錢的感受不會只是「需要」，更是「必須掌控」

精準預言726大罷免失敗！命理師再發聲：823空亡卦「更大力量在集結」

日前「神預言」726大罷免全失敗應驗，命理師高輔進近日又針對823大罷免做出預言，易經占卜出「空亡卦」，代表大罷免恐怕仍會失敗，他還警告恐有一股更大的「力量」正在集結。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。