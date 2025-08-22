快訊

處暑一過 命運換季！3大生肖轉運成功 人生直接升級

科技紫微網／ 科技紫微網
處暑之「處」為止、終止之意，象徵炎熱漸退、暑氣將止，是暑天與秋氣交替的重要節點。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
處暑之「處」為止、終止之意,象徵炎熱漸退、暑氣將止,是暑天與秋氣交替的重要節點。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

2025年處暑落在國曆8月23日（星期六），處暑之「處」為止、終止之意，象徵炎熱漸退、暑氣將止，是暑天與秋氣交替的重要節點。古人云：「處暑無三日，新涼直萬金」，說明此節氣天氣雖仍有餘熱，但秋意已逐漸顯現。命理上，處暑屬「火氣退、金氣生」，是調養身心、儲備能量的好時機，適合做收斂整合、整理方向之事，也為迎接農曆七月與下半年奠定吉運基礎。

處暑一過，命運換季！3大生肖轉運成功，人生直接升級(圖片來源：科技紫微網)
處暑一過,命運換季！3大生肖轉運成功,人生直接升級(圖片來源：科技紫微網)

如何在處暑招好運？

第一招：中元普渡祈福法，安家納福氣

處暑期間恰逢中元節，是一年中最重要的祭祀節點之一。此時進行普渡，不僅是敬神孝親，更是為家庭招來安定與福氣的大好時機。可在家中或就近廟宇設立供桌，誠心祭拜神明、祖先、地基主與好兄弟。若有機會參與放水燈儀式，將寫上姓名的紙燈籠隨水流送行，象徵引魂歸位、消災解厄。這不僅是民俗，更是一種靈性的釋放。

第二招：清補飲食養肺氣，睡好也養運

處暑後天氣逐漸轉涼，是養生調氣的關鍵時節。建議多攝取水梨、柚子、韭菜花等具有清潤作用的食材，有助於養肺潤燥、補充秋季能量。晚間可沖泡薰衣草花草茶，或搭配桂圓銀耳湯，有助於放鬆神經、改善睡眠。睡得好，氣場自然穩；身心平衡，運勢也會悄悄上升。

第三招：穩心靜氣調氣場，聚運不漏財

處暑是「陽退陰生」之時，身心能量亦開始轉向內收，此時最忌心浮氣躁。建議每日安排短時間進行瑜伽、太極、靜坐或輕運動，讓身體微微出汗即可，不求劇烈，只求收斂。穩定的心境會讓你在人際與職場上更具磁性，財神也會悄悄靠近。保持內在平衡，就是開運的最佳法寶。

哪些生肖在處暑節氣前後轉運？

生肖虎

處暑為生肖虎帶來事業與健康上的轉折。過去的辛勞在此時開始見到成果，特別是創意與行動力方面將大放異彩。人際關係改善，貴人漸現，有機會重拾信心。建議把握這段能見度高的時期，公開露面、發表提案皆有助推動運勢。

生肖羊

處暑節氣讓生肖羊迎來一波穩健的成長期。你會發現生活步調開始穩定，原本煩雜的事漸漸有條理。財運方面有小幅提升，適合儲蓄與規劃未來。若能利用此時修補人際裂痕，或與家人共度時光，將讓你的運勢更加和諧。

生肖狗

處暑對生肖狗來說是修身養性、蓄勢待發的重要階段。工作上可望調整角色、獲得喘息空間，也適合開始進修、學習新技能。雖然財運尚未大發，但已有累積能量的跡象。靜中求動、柔中藏鋒，將讓你在未來幾個月有更強的爆發力。

科技紫微網

處暑 生肖 能量

